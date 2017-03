Buffon: Csak egy csapatot ne kapjunk: a Leicester Cityt

Kedd este a Leicester City és a Juventus csatlakozott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe kvalifikáló csapatokhoz, így már csak két klub neve ismeretlen a legjobb nyolc mezőnyében. Az edzőváltáson átesett angolok kisebb csodát vittek véghez az Európa Liga-címvédő és kupaspecialista Sevilla búcsúztatásával, de ebben a sikerben a menesztett Claudio Ranierinek is része van. A Juventus a nyolcaddöntők talán legsimább párharcában ejtette ki a Portót, duzzasztotta tovább a tekintélyt parancsoló hazai mérlegét, és taszította Oroszország alá a portugál klubfutballt.

"A lehetetlent vittük véghez"

Ezt a Leicester City csapatkapitánya és első góljának szerzője, Wes Morgan mondta, miután 2-0-ra legyőzték és összesítésben 3-2-vel búcsúztatták a párharc előtt sokkal esélyesebbnek tartott Sevillát, amely a spanyol bajnokságban a Real Madriddal és a Barcelonával harcol a bajnoki címért.

Wes Morgan találata azt is jelentette, hogy kedd estétől már jamaicai gólszerzője is van a Bajnokok Ligájának.

„Rengeteg embernek bebizonyítottuk, hogy tévedésben él. Véghez vittük a lehetetlent, ismét. Fogalmam sincs, hogy hasonló valaha megtörténhet-e, de megcsináltuk" – nyilatkozta Morgan a győztes mérkőzés után.

Mekkora csoda a Leicester részvétele a BL negyeddöntőjében? Nézzük az eddigi résztvevőket: a spanyol bajnokság első, valamint második helyezettje (Real Madrid, Barcelona), a Bundesliga, illetve a Serie A éllovasa (Bayern München, Juventus) és a német bajnokságban harmadik helyen álló Dortmund után most

a Premier League 15. helyezettje is bejutott a legjobb nyolc közé.

A rossz, a jó és Shakespeare

A visszavágó negatív főhőse kétségkívül az óriási butaságot elkövető sevillai támadó, Sami Nasri volt. A francia válogatottból száműzött Nasri 2-0-s hazai vezetésnél, sárga lapja tudatában sem tudott ellenállni Jamie Vardy provokálásának, és egy apró, de a kiállításhoz éppen elég fejelő mozdulattal törlesztett a szintén sárga lapot kapó angol csatárnál.

A kiállítás után viccesen megjegyezték, hogy a Leicester City új menedzsere, Craig Shakespeare kihozta a maximumot Jamie Vardyból – már ami a színészi teljesítményt illeti.

Nasri gyerekes viselkedésével cserbenhagyta csapattársait, akiknek így emberhátrányban kellett kaparni a hosszabbítást jelentő szépítésért. És ezennel el is érkeztünk az este pozitív főszereplőjéhez.

A tíz emberrel játszó Sevilla Nasri kiállítása után nem sokkal, a 80. percben büntetőhöz jutott. Vélhetően Nasri állt volna a labda mögé, ha még a pályán van, de nem volt, így Steven N'Zonzi vállalta el. Rettenetes kísérletét Kasper Schmeichel kivédte.

A dán kapus, aki nem egészen hét évvel ezelőtt még az angol negyedosztályban szerepelt, kedd este a BL negyeddöntőjébe védte az angol bajnokot, ráadásul történelmet is írt. A spanyolországi odavágón szintén tizenegyest hárító Kasper Schmeichel az első kapus a Bajnokok Ligája történetében, aki egy kieséses párharc első és második mérkőzésén is büntetőt tudott védeni.

„Nagyszerű érzés, hogy segítettem a csapatnak továbbjutni. Egyre inkább úgy játszunk, mint az előző szezonban, és ennek megvan az eredménye" – nyilatkozta a Leicester hőse, akit édesapja, az ötszörös angol bajnok, BL- és Eb-győztes Peter Schmeichel a lelátóról figyelt.

„Sokan közülünk nagyon hosszú utat tettek meg. Voltam lenn a negyedosztályban, most pedig bejutottam a BL legjobb nyolc csapata közé, ez egészen lenyűgöző" – tette hozzá a dán.

A Sevillának egyébként szerencséje sem volt, Marc Albrighton (az eredményt 2-0-ra változtató) gólja előtt egy perccel Sergio Escudero bődületes kapufát lőtt.

BL-specialista angolok A Leicester továbbjutása azt jelenti, hogy most már nyolc olyan angol klub van, amely legalább egyszer eljutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig. Ennyi csapattal egyetlen nemzet sem büszkélkedhet.



És valóban, a Leicester City tényleg úgy játszott a Sevilla elleni visszavágón, mint az előző szezonban. Kellően agresszívan, bátran és szenvedéllyel. Egyvalaki nem stimmelt csak. A menedzser a kispad mellett.

Claudio Ranierit február 23-én, a Sevilla elleni első, idegenben 2-1-re elveszített mérkőzés után menesztették. A helyére először ideiglenesen, majd a szezon végéig kinevezett Craig Shakespeare képes volt felrázni a társaságot, eddig három mérkőzésén három győzelmet ért el a csapat, köztük a klub történetének egyik legnagyobb sikerét. Ranieri menesztése után rengetegen támadták a Leicester vezetését, de a csapat játékát és eredményeit látva nem lehet azt mondani, hogy hibás döntést hoztak egy sorsdöntő pillanatban.

Ez a győzelem ott van a klub legnagyobbjai között, főleg az ellenfél képviselte minőség miatt. Tudjuk, hogy elképesztő ellenfelek várnak ránk, de nem állunk ki feltartott kézzel senki ellen. Ezt jegyezzék meg. Mi lehetünk a meglepetéscsapat, ahogyan az előző szezonban" – mondta Shakespeare, aki Ranieriről sem feledkezett meg.

„Claudio örökre beírta magát a klub történetébe, sohasem felejti el senki, amit a Leicesterért tett. Az első mérkőzésen nyújtott teljesítmény és kiharcolt eredmény alapozta meg azt, hogy átélhessük a továbbjutás okozta boldogságot" – tette hozzá a menedzser.

Vajon mit gondolhatott Ranieri, miközben a visszavágón fantasztikus teljesítményt nyújtó Leicester-játékosokat nézte? Talán valami ilyesmit (hangot mindenképp adjon rá):

Végezetül egy kis ízelítő a Leicester City sikerei mögött álló dúsgazdag thaiföldi tulajdonosból, Vichai Srivaddhanaprabhából. Az elnök a hatalmas győzelem után helikopterrel távozott a King Power Stadionból, ahogyan azt minden egyes mérkőzés után szokta.

Buffon: Csak a Leicestert ne!

A kedd este másik BL-nyolcaddöntőjén a Juventus Paulo Dybala tizenegyesgóljával másodszor is legyőzte a Portót (1-0), így összesítésben nagyon simán, 3-0-val ejtette ki portugál ellenfelét az olasz bajnoki címvédő.

Az újabb európai rekordot döntő Iker Casillas is elismerte, a Portónak egy pillanatig sem volt esélye a továbbjutásra.

„A két piros lap alapjaiban határozta meg a párharcot, amelyet a Juventus megérdemelten nyert meg, a Portónak nem nagyon volt esélye a 180 perc alatt" – mondta Casillas, aki egy tréfásnak szánt megjegyzéssel próbálta elbizonytalanítani a büntetőt elvégző Dybalát.

„Próbáltam megviccelni, hátha meg tudom zavarni. Annyit mondtam neki, hogy rúgja jobbra, mint tette azt a Milan ellen" – emlékezett vissza a Porto spanyol kapusa.

Az argentin balra rúgta

Iker Casillas a kiesés ellenére történelmet írt, a keddi volt a 175. európai kupamérkőzése, ezzel pedig megelőzte a korábbi rekordert, Paulo Maldinit (174), a harmadik helyen egy másik spanyol Xavi Hernández áll (173).

1-0-s győzelmével a Juventus nemcsak továbbjutott, hanem 50 mérkőzésre duzzasztotta hazai veretlenségi sorozatát, a nemzetközi kupákban sorozatban 21 veretlenül megvívott találkozónál tart Massimiliano Allegri csapata. Az olasz mester a továbbjutás ellenére nem volt teljesen megelégedve.

„A célunkat elértünk, hiszen ott vagyunk a legjobb nyolc között, meglátjuk, kit kapunk a sorsoláson. De az eredmény nem minden, a második félidőben a játékunk sok kívánnivalót hagyott maga után. A futballunk minőségét tekintve még sokat kell fejlődnünk" – értékelt Allegri.

A lefújás után az olaszok legendás kapusa, Gianluigi Buffon már előretekintett a pénteki sorsolásra.

„Öt évvel ezelőtt kitűztünk magunk elé egy célt. Azt mondtuk, hogy a Juventusnak minden évben ott kell lennie Európa nyolc legjobb klubcsapata között. Ezt most elértük. Ha egy évtizeden át minden évben ott vagy a BL negyeddöntőjében, jók az esélyeid arra, hogy egyszer meg is nyered" – mondta Buffon, aki azt is elárulta, melyik csapatot akarja elkerülni a következő körben.

„Ha egy csapatot kell mondanom, akkor a Leicester City az, mert ellenük csak veszítenivalónk lenne. Elszántak, szenvedéllyel futballoznak és veszélyesek. Gondot okozhatnak bármelyik csapatnak, amely támadólag lép fel ellenük" – fejtette ki véleményét a Juve kapusa.

A Porto búcsújával a nyolcaddöntő mindkét portugál csapata kiesett, a Benficát a Dortmund ejtette ki 4-1-es összesítéssel. Ez azt is jelenti, hogy a portugál bajnokság a 2018-2019-es szezonra elvesztette a három BL-indulás jogát, azaz csak két csapata kvalifikálhat az elitligába. Helyét az orosz bajnokság veszi át, a Premjer-liga a 2011-2012-es idény után indulhat három csapattal a BL-ben, illetve annak selejtezőjében 2018-ban.

A keddi negyeddöntőkkel tehát a Leicester City és a Juventus csatlakozott a Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund és Bayern München négyeséhez. Még két hely kiadó a legjobb nyolc mezőnyében, de szerda este ezek is elkelnek. A Manchester City kétgólos előnnyel (5-3) utazik a Monacóhoz, az angol és a francia csapat visszavágóján ismét egy sokgólos mérkőzésre számíthatunk. Az Atlético Madrid idegenbeli 4-2-es győzelme után hazai pályán fogadja a Bayer Leverkusent, a németek továbbjutása a PSG kieséséhez mérhető meglepetéssel érne fel.