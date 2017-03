Maradonát végre megbüntették az Isten kezéért

Két korábbi argentin válogatott kiválóság, Diego Maradona és Pablo Aimar közreműködésével a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elkészítette a 2017-es U20-as foci-vb csoportbeosztásának sorsolását A torna május 20. és június 11. között lesz Dél-Koreában.

Maradona persze nemcsak sorsolni ment Dél-Koreába, ha már ott járt, egy barátságos mérkőzésen is pályára lépett. A futball egyik legnagyobb élő legendája lemásolta pályafutása egyik leghíresebb jelenetét, az Isten keze gólját.

Maradona az 1986-os világbajnokság negyeddöntőjében Anglia ellen kézzel szerzett gólt, ezzel nyertek 2-1-re a végső győztes argentinok. A találat azóta is a futball történetének legvitatottabb gólja.

Ezt próbálta most lemásolni Maradona, aki kézzel még eltalálta a labdát, de nem célzott olyan jól, mint 31 évvel ezelőtt. Ráadásul most még sárga lapot is kapott a szándékos kezezésért. Ha ezt szegény angolok meglátják, biztosan ökölbe szorul a kezük.