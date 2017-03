Nagy reményeket fűznek Chicagóban a Videoton-tengelyhez

Az amerikai profi futballbajnokság második fordulójában a Chicago Fire Nikolics Nemanja és Arturo Álvarez góljával győzte le 2-0-ra a Real Salt Lake csapatát. A két játékos jó formája, illetve az, hogy újra egy csapatban játszanak, a létező legjobb hír az illinois-i csapat számára.

És, hogy mi táplálja a Fire vezetőségének és szurkolóinak optimizmusát? Nem más, mint a tény, miszerint a két hétvégi gól szerzője jól ismeri egymást, hiszen másfél évet töltöttek együtt Videotonnál, és nem szűkölködtek a sikerekben, hiszen mindketten tagjai voltak annak a csapatnak, amelyik bajnokságot (2014-15), Liga- és Szuperkupát nyert.

A Chicago Fire honlapján kiadós cikkben elevenítik fel a két játékos közös múltját, amit még egy jól összevágott videóval is megfűszereznek. A bajnoki címből Nikolics 21 góllal vette ki a részét, és azt is az olvasók tudtára adja, hogy Niko a fehérvári klub történetének valaha volt második legjobb gólszerzője.

Most pedig, 22 hónappal azután, hogy utoljára együtt léptek pályára, mintegy 7000 kilométerre egykori sikereik helyszínétől, újra összehozta őket a jó sorsuk, és újra sikeresek lennének együtt, amiben nagy segítségükre lehet, hogy máris otthon érzik magukat Chicagóban.

A régi szép idők jutottak eszembe - mondta a Fire honlapjának Nikolics - Arturo a Videotonban is remekül játszott, rúgta a gólokat, sok nagy sikert ünnepelhettünk együtt. Mondtam Arturónak, hogy a Toyota Park (a Chicago Fire stadionja - a szerk.) pont olyan, mint a fehérvári stadion, úgyhogy már a meccs előtt jó érzésem volt" - mondta a magyar válogatott csatár, aki most éppen kimaradt Bernd Storck Portugália ellen készülő keretéből.

Állítására csak ráerősített salvadori csapattársa. "Tényleg ezt mondta. Ami azért is vicces, mert, amikor annak idején először megláttam a Vidi stadionját, az első gondolatom az volt, hogy ez pont olyan, mintha az MLS-ben lennék" - mondta Álvarez, aki a magyarországi kaland előtt több amerikai klubban, így a San José Earthquakesben, az FC Dallasban vagy éppen a Real Salt Lake-ben is megfordult.

A salvadori az előző szezonban lett a Fire játékosa, és mindjárt pályafutása legjobb idényét produkálta, harminc meccsen öt góllal és kilenc gólpasszal zárva az idényt.

"Az én dolgom, hogy helyzetet teremtsek, és lőjek néhány gólt. Niko pedig vérbeli csatár, amilyen mindig is volt, akitől mindig számíthatsz a gólra. Természetesen jól ismerjük egymást, és most is szeretnénk olyan sikeresek lenni, mint a Videotonnál - bizakodott Álvarez, akiről Nikolics elmondta,hogy "nagyon jó szeme van a játékhoz".

"A legfontosabb, hogy bajnokságot nyerjünk. A Vidinél jó csapatunk volt, és most is az a cél, hogy ugyanolyan jól játsszunk, és hasonlóan sikeresek legyünk, mint ott voltunk" - szította fel végül a szurkolók optimizmusát Álvarez.