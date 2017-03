Drámai BL-forduló után drámai sorsolás jöhet

Dortmund, Auxerre, Manchester United, Porto, Ajax, Atlético Madrid, Rosenborg, Juventus. A labdarúgó Bajnokok Ligája 1996/97-es szezonjában fordult elő legutóbb, hogy a negyeddöntő nyolc csapatát nyolc különböző ország adta. Mára mindez utópisztikussá, elképzelhetetlenné vált. Nemcsak azért, mert 2013 óta idén sem szakadt meg az sorozat, hogy a BL legjobb nyolc együttese között három spanyol csapat szerepel, hanem azért is, mert a Bajnokok Ligája végküzdelmeiben mára szinte csak a leggazdagabb klubok az érdekeltek. A 2016/17-es sorozat negyeddöntőit pénteken délben sorsolják Svájcban, hogy addig se unatkozzanak, merüljenek el velünk a BL-negyeddöntők 15 éves történelmében.

Mielőtt fellapoznánk a történelemkönyveket, fussunk végig az idei kiírás legjobb nyolc csapatán. Spanyolország tehát három együttest – Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid – küld csatába. A negyedik, a kupaspecialistának is tartott, háromszoros Európa Liga-győztes Sevilla elvérzett a mostani sorozat egyik meglepetéscsapata, a Leicester ellen. Nem sokon múlt tehát, hogy a nyolc között négy spanyol csapat legyen, de ahhoz sem kellett volna sok, hogy két francia. Igaz, ebben az esetben a Barcelona – 2007 óta először – nem került volna be a legjobb nyolcba.

Nyerhet-e BL-t a gólvágó Monaco?

Németországot a Bayern München és a Dortmund képviseli. Anglia régi dicsősége továbbra is az éji homályban, a szigetország együttesei közül a bajnok Leicester van bent a nyolcban. Hogy egy angol első idáig eljut, abban semmi meglepő nincs, abban viszont van, hogy az idei Premier League-kiírásban jelenleg tizenötödik Leicester masírozott be az elitmezőnybe. Olaszországot a Juventus, Franciaországot pedig az AS Monaco képviseli – utóbbi teljesítményére már régen felkapta a fejét a világ. A Monaco félelmetes formáját és góljait látva a nagyhercegség csapatát akár a végső győzelemre is esélyesnek tarthatjuk, de ebben a sorozatban azért ritkán történnek ekkora csodák.

Vajon képes lesz-e újabb csodára a gólvágó AS Monaco? Forrás: AFP/Pascal Guyot

Nagy meglepetés lenne az is, ha végre címvédés történne, mert amióta BL a BL, ilyen még nem fordult elő. A mostani címvédő (Real Madrid) ott van a legjobb nyolc között, az elméleti esélye tehát most is fennáll az ismétlésnek.

Jelenleg spanyol korszak van a Bajnokok Ligájában

Mélyüljünk el most a múltban. A Bajnokok Ligája jelenleg spanyol korszakát éli, ezt megelőzően volt egy viszonylag hosszabb angol és egy olasz dominancia is a sorozatban. A csúcsot a 2007/2008-as és a rákövetkező szezon jelentette, amikor két egymást követő kiírásban is négy-négy angol együttes jutott be a negyeddöntőbe. Ráadásul mindkét évben ugyanaz a négyes: az Arsenal, a Chelsea, a Liverpool és a Manchester United. A négyből három-három csapat az elődöntőbe is bekerült, a serleget viszont csak a Manchester nyerte meg a 2008-as moszkvai döntőben a Chelsea ellen.

2008-ban Moszkvában a Manchester United nyerte meg a Bajnokok Ligáját Forrás: AFP/Adrian Dennis

Az angolok után jöttek a spanyolok. A 2012/13-as kiírás óta minden egyes szezonban legalább három spanyol együttes bent van a legjobb nyolc között. Az iszonyatos spanyol fölénnyel legfeljebb a németek tudnak valamit kezdeni, mert Németország általában két csapattal tud bejutni a negyeddöntőbe. Ez a tendencia sem változott a 2012/13-as idény, vagyis az elmúlt négy év során.

Olykor a kicsik is labdába rúgtak

Amikor a BL legjobb nyolc együtteséről beszélünk, hajlamosak vagyunk kijelenteni, hogy ez már csak a szupercsapatok játszótere. A rengeteg mérkőzés miatt az emlékek valóban elhomályosulnak, érdemes tehát megemlékezni azokról a csapatokról, amelyek szinte erőn felül kerültek be az elitmezőnybe.

A portugál Cristiano Ronaldo három gólja véget vetett a wolfsburgi tündérmesének Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Carmen Jaspersen

Nem minden kiírásnak volt ilyen szereplője. A tavalyi szezonban a német Wolfsburg bekerülése számított meglepetésnek. Ráadásul nem sok hiányzott a még nagyobb szenzációhoz. A Wolfsburg a negyeddöntő első mérkőzésén 2-0-ra verte a későbbi győztes Real Madridot, de a visszavágón Cristiano Ronaldo egymaga elintézte a továbbjutást és a németek búcsúját is. A portugál zseni három gólja véget vetett a Wolfsburg álmainak, egy csapásra rendet téve a BL tavalyi szezonjában.

Az APOEL okozta az utóbbi évek legnagyobb meglepetését

A „kiscsapatok" szempontjából a 2011/12-es és a 2012/13-as szezon igazi ünnepet jelentett. A 2011/12-es idényben a ciprusi APOEL és a francia Marseille jelentette az óriások közt megbúvó kakukktojást. Az APOEL már a csoportküzdelmek során szenzációt okozott, mert a szentpétervári Zenitet és a Portót megelőzve csoportelső lett, majd a nyolcaddöntőben kiejtette a francia Lyont.

Az elmúlt 15 év legnagyobb meglepetését a ciprusi APOEL okozta, amelyet a negyeddöntőben a Real Madrid állított meg Forrás: AFP/Patrick Baz

A ciprusiak nagy bánatára a negyeddöntőben a Real Madrid 8-2-es összesítéssel lépett túl rajtuk, pontot téve annak a tündérmesének a végére, amely a selejtező második fordulójából indulva a nyolc között ért véget. Talán mondani sem kell, hogy az APOEL azóta sem tudta ezt a teljesítményét megközelíteni. Ami a Bajnokok Ligája történetének első győztesét, a Marseille-t illeti, ők a nyolcaddöntőben az Internazionale ellen mentek tovább, majd a negyeddöntőben a Bayern München mutatta fel számukra a stoptáblát.

Keserű törökmézet evett a Manchester United

Egy évvel később a spanyol Malaga és a török Galatasaray csapatáról zengett a hősi ének. A Malaga majdnem meglepetést okozott, hiszen a negyeddöntőben csak 3-2-es összesítéssel jutott rajtuk túl a Dortmund, a Galatasaray viszont simán kiesett a Real Madriddal szemben.

Galatasaray-szurkolók várják a Manchester United játékosait az Atatürk reptéren Isztambulban Forrás: AFP

Ma már nem sokan emlékeznek, hogy a malagaiak a csoportküzdelmek során odahaza 1-0-ra verték a Milant, de a San Siróban sem kaptak ki (1-1 lett a vége), míg a Galatasaray a Manchester United ellen mutatta meg, milyen a török virtus – Fatih Terim csapata hazai pályán 1-0-ra nyert az angolok ellen.

Amikor a Barcelona nevét nem rakták golyóba

Tizenöt év alatt mindössze háromszor fordult elő, hogy a Barcelona ne legyen ott a BL-ben a legjobb nyolc között. Vagy azt is mondhatnánk, hogy az utóbbi tíz BL-szezonban a Barcelona bérletet váltott ide. Idézzük fel most azt a három évadot, amikor a katalán csapat nevét nem kellett beletenni a sorsolási gömbben elhelyezett golyókba. A 2003/2004-es idényben nehezen lehetett volna mindezt megtenni, mert a spanyol bajnokság 2002/2003-as szezonjában a Louis van Gaal irányította FCB a hatodik (!) helyen végzett, így 2003 őszén az UEFA-kupában indulhatott.Mondjuk döbbenetes eredmények születtek akkor Spanyolországban, elég annyit mondanunk, hogy a bajnoki ezüstérmes a Real Sociedad csapata lett mindössze két ponttal lemaradva az aranyérmes Real Madrid mögött.

Amikor a holland Louis van Gaal vezetésével a Barcelona a Bajnokok Ligájáról is lemaradt, a mesternek nem volt oka mosolyogni Forrás: DPA/AFP/Franz Peter Tschauner

A Barcelona jelenlegi edzője, Luis Enrique csapatkapitányként élte meg mindezt. Hogy a keretben lévő öt holland (Reiziger, Frank de Boer, Kluivert, Cocu és Overmars) miként, azt nem tudjuk, mindenesetre a Barcelonát módfelett nem izgatta az UEFA-kupa, mert már a nyolcaddöntőben kiesett a skót Celtic ellen. Viszont a következő Bajnokok Ligája-sorozatban sem sikerült a katalánok nyolc közé jutása, akkor a Chelsea lépett rajtuk túl 5-4-es összesítéssel a legjobb 16 között. A harmadik – egyben máig az utolsó – hiányzás a 2006/07-es idényben volt, amikor a Liverpool egy szem idegenben lőtt gólnak köszönhette a továbbjutását. Ráadásul úgy, hogy az első meccsen Barcelonában nyertek 2-1-re az angolok, az Anfield Roadon viszont a Barcelona győzött 1-0-ra. A három hiányzás mellett 15 év alatt tizenkétszer a legjobb nyolc közé jutott a Barcelona (ebből négyszer meg is nyerték a sorozatot), mindennek fényében talán érezhető, micsoda szenzációt okozott volna idén a PSG, ha ki tudta volna ütni Messiéket. De nem tudta, úgyhogy a nagy sorozat folytatódhat.

Magyarok: 43 éve sehol senki Csak azért poroltuk le a könyvespolcon lévő annaleseket, hogy megkeressük, mikor élte meg magyar csapat a Bajnokcsapatok Európa Kupájában a tavaszt. Elég sokáig tartott a kutakodás, de megérte: az 1973/74-es szezonjában az Újpesti Dózsa nemhogy a nyolcba, de egyenesen a négybe került a BEK-ben. A negyeddöntő elképesztő izgalmakat hozott, mert a csehszlovák Nagyszombat ellen csak tizenegyesekkel tudott továbbmenni a Dózsa – de legalább sikerült nekik. Az elődöntőben aztán a későbbi győztes Bayern München ejtette ki az Újpestet, úgy, hogy a budapesti, Népstadionban megrendezett első találkozón 1-1 lett a végeredmény. Ízlelgessük egy kicsit mindezt: Bajnokcsapatok Európa Kupája, elődöntő, az ellenfélben ott játszik – többek között – Franz Beckenbauer, Népstadion, 80 000 néző. A jegyet igénylők száma 300 000 felett volt. A meccs végén a szurkolók többsége csalódottan távozott.

Mi már sorsoltunk: jöhet a Barca–Real csúcstalálkozó

A futballvilág innentől kezdve a péntek déli sorsolásra figyel, ahol már nem számít a kiemelés, nem számít, hogy az idáig eljutott csapatok közül melyik nyerte meg a csoportot, és melyik lett második, sőt, azonos országbeli együttesek is összekerülhetnek. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy a szupercsapatok kívánságlistájának első helyén a Leicester áll, míg a nagyok nem szívesen játszanának a bomba formában lévő Monacóval, de a Bayern Münchennel sem.

Pénteken délben Svájcban sorsolják ki a labdarúgó BL negyeddöntőjének párosítását Forrás: MTI/EPA/KEYSTONE/Martial Trezzini

A sorsolás összehozhat nekünk egy El Clásicót is (erről azt hiszem, hogy sem Madridban, sem Barcelonában nem akarnak hallani), de lehet itt egy Leicester–Monaco (a franciák ezt szeretnék, de nagyon), vagy éppen egy Dortmund–Atlético meccs is. Ugye mondanunk sem kell, hogy ez utóbbiak nem érnek fel egy Real–Barcelona, vagy egy Bayern–Real/Barcelona mérkőzéssel.Mindenesetre – csupán a játék kedvéért – az Origo szerkesztőségében csütörtökön mi is megrendeztük a sorsolást, amely a következő párosításokat hozta:

Monaco–Bayern

Barcelona–Real Madrid

Dortmund–Leicester

Juventus–Atlético Madrid

Tiszta szerencse, hogy mindezt Barcelonában és Madridban nem olvassák el.