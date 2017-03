Mit játszik a Vasas és a Manchester United?

Csütörtökön a labdarúgó Európa Liga lesz a sláger a sportban, kiderül többek között az is, hogy a továbbjut-e a Manchester United a Rosztov elleni, oroszországi 1-1-es döntetlen után, vagy, hogy képes lesz-e a fordításra a Köbenhavn vendégeként 2-1-es vereséget szenvedett Ajax. Az Origo vadonatúj élőközvetítéses (Livescore) alkalmazása révén azonnal értesülhetnek majd a Vasas-Haladás NB I-es meccs állásáról is.

Aki semmiről nem szeretne lemaradni, az már most a kedvencei közé teheti a mobilról is követhető oldalunkat, ahol minden fontos sportesemény állásáról rögtön tájékozódhat, miközben sok-sok statisztikai adatot is megtudhat az érintett mérkőzésekről.

Csütörtökön az Európa Liga lesz a figyelem középpontjában, de egy NB I-es meccset is rendeznek.

A Vasas pontszámban utolérheti a második Honvédot, ha legyőzi a nyolcadik helyezett Haladást.

A csütörtöki élő sportközvetítések:

M4 Sport

17.15: Labdarúgás, NB I, Vasas-Haladás

19.30: Jégkorong, MOL Liga, döntő, 2. mérkőzés, MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék

Sport 1

20.00: Darts, Premier League, 7. állomás, Rotterdam

Sport 2

12.00: Lósport, futam

17.30: Jégkorong, KHL, rájátszás

Sport M

15.15 és 17.15: Lósport, futam

Eurosport 1

16.45: Síugrás, világkupa, Trondheim

Eurosport 2

16.15: Alpesi sí, világkupa, női szuperóriás-műlesiklás, Aspen

17.45: Alpesi sí, világkupa, férfi szuperóriás-műlesiklás, Aspen

Digisport 1

18.40: Labdarúgás, Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Besiktas-Olimpiakosz (az első meccsen: 1-1)

20.45: Labdarúgás, Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó, AS Roma-Olympique Lyon (2-4)

Digisport 2

18.55: Labdarúgás, Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó, FC Krasznodar-Celta Vigo (1-2)

20.45: Labdarúgás, Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Mönchengladbach-Schalke (1-1)

Digisport 3

18.55: Labdarúgás, Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Genk-Gent (5-2)

20.45: Labdarúgás, Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Ajax-Köbenhavn (1-2)

RTL II

20.50: Labdarúgás, Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Manchester United-Rosztov (1-1)