Guardiola 13 focistát elküldhet a BL-kiesés után

Komoly következményei lesznek Manchesterben annak, hogy a City már a nyolcaddöntőben elbúcsúzott a labdarúgó Bajnokok Ligájától.

Noha a szurkolók és az angol sajtó sem kíméli Josep Guardiolát, a spanyol menedzser továbbra is élvezi a tulajdonosok bizalmát Manchesterben. Pedig a szakember korábban sem a Barcelona, sem a Bayern München edzőjeként nem búcsúzott ilyen korán a Bajnokok Ligája küzdelmeitől, korábbi klubjaival legalább az elődöntőig rendre eljutott.

Most azonban már a nyolcaddöntő a végállomást jelentette csapata számára, a Manchester City ugyanis 3-1-re kikapott Monacóban, így idegenben lőtt több góllal a franciák jutottak tovább.

Háromszor mattolták a Monaco-focisták a Cityt szerda este Forrás: AFP/Pascal Guyot

Úgy tűnik, a szakember nem magában keresi a hibát, hanem a játékosokban, a Manchester Evening News szerint engedélyt kapott Manszúr Sejk tulajdonostól, hogy nyáron több, akár 13 - más források szerint 18 - játékost is elküldjön a keretből.

Százötvenmillió font felszabadulhat részben azáltal, hogy a City megszabadul öregedő sztárjaitól.

A lista elején van a három védő, Gael Clichy, Bacary Sagna és Pablo Zabaleta - mindannyian 30 felett vannak már. Szintén távozhat a kapus Joe Hart, illetőleg Eliaquim Mangala, Samir Nasri és Wilfried Bony: mindannyian kölcsönben szerepelnek egy másik csapatnál, de végleg eladná őket a City.

Vincent Kompany jövője sem tűnik biztatónak - annak ellenére sem, hogy a belga nem volt a pályán a monacói 3-1-es vereség során. Sok játékos van tehát, akitől nyáron elköszönhetnek, a Manchester Evening News szerint Fernando, Nolito, Jesus Navas, Fabian Delph és Claudio Bravo még meggyőzhetik Guardiolát, hogy a csapatban van a helyük.

John Stones a manchesteri odavágón Forrás: DPPI/Philip Oldham

Kétséges Sergio Agüero jövője is, aki jól érzi magát a csapatnál, csakhogy felfelé ível Gabriel Jesus karrierje, a brazil idővel akár ki is szoríthatja az argentint a kezdőből, miután visszatért sérüléséből. Manchesterben pedig jól tudják, hogy a még mindig csak 28 éves Agüeróért akár 50 millió fontot is kaphatnak, amire szükség is lehet, ha Manszúr Sejk nem ad annyi pénzt játékoserősítésekre, amennyit Guardiola kapni szeretne.

Az edző egyébként a kiesésről azt mondta, azért kaptak ki 3-1-re, mert nem sikerült meggyőznie a játékosait, hogy Monacóban is támadnia kellene a csapatnak.