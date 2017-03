Négy újonccal megy az Eb-győzteshez a magyar válogatott

Bernd Storck szövetségi kapitány megnevezte azt a 23 játékost, akik elutazhatnak a Portugália elleni vb-selejtezőre, amelyet március 25-én rendeznek Lisszabonban – adta hírül az MLSZ honlapja.

A magyar válogatott szűk keretében az elmúlt napokban Telkiben készülő három újonc először kaphat lehetőséget: Eppel Márton (Budapest Honvéd), Holman Dávid (Debreceni VSC) és Vinícius Paulo (Videoton) is meggyőzte teljesítményével a szövetségi kapitányt.

"A három új kerettag kitűnő benyomást tett rám, így velünk utaznak Portugáliába. Viszont azoknak is köszönöm az egész heti kemény munkát, akik ezúttal végül nem kerültek be a Portugáliába utazó keretbe. Úgy vélem, a tapasztaltabb és a fiatal játékosok kitűnő egyveleget alkotnak a csapatban. Utóbbiak sorát vasárnaptól Sallai Roland és Kalmár Zsolt is gyarapítja majd – fogalmazott a kerettel kapcsolatban Bernd Storck a pénteki bejelentést követően.

A válogatott egy negyedik újoncot is avathat, hiszen a vírusos betegség miatt kieső Németh Krisztián helyét a Serie B-ben szereplő Novara magyar támadója, Adorján Kriszitán foglalja el, aki szintén először csatlakozik a válogatott keretéhez.