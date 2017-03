Döntőre készülnek ellenünk a portugálok

A szombati vb-selejtező előtt az Európa-bajnok lisszaboni sajtótájékoztatóján jártunk, ahol a nyári tornát eldöntő Édertől kérdezhettek a helyi sajtósok. Az Origo munkatársa is megkaparintotta a mikrofont.

Az Európa-bajnok portugál válogatott saját edzőközpontjában, a Lisszabontól tíz kilométerre található Caixas mellett lévő, néhány éve átadott Cidades do Futbelo nevű bázison készül, ugyanitt van a portugál szövetség (FPF) központja is. Itt tartotta meg a válogatott a Magyarország elleni vb-selejtező előtti egyetlen, meglehetősen rövidre szabott sajtótájékoztatóját, ahol a portugál újságírók között a szeánsz végén az Origo munkatársa is feltehetett – mint kiderült – egyetlen kérdést.

Az Európa-bajnoki döntő egyetlen gólját szerző Eder képviselte szombati ellenfelünket. A francia Lille csatára ugyan nem játszott a mieink elleni csoportmérkőzésen, ettől függetlenül a mérkőzésről, és így a magyar válogatottról is tudott sommás véleményt alkotni.

„Azon a meccsen egy nagyon offenzív, nagyon jól támadó válogatott volt a magyar. Három gólt tudtak nekünk rúgni, ami nagy szónak számít. Most azonban csak magunkkal foglalkozunk, jól felkészülünk, és nagyon magabiztosak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy ez a mérkőzés rendkívül fontos a számunkra, olyan lesz, mintha ezúttal is egy döntőt játszanánk."

Eközben a magyar válogatott megtartotta első lisszaboni edzését. Bernd Storck csapata szombaton magyar idő szerint 20.45-kor Lisszabonban, a Benfica stadionjában, az Estadio Luzban lép pályára az Európa-bajnok ellen a 2018-as vilgábajnokság selejtezősorozatának ötödik fordulójában.