Felcsúton lőtt nekünk négyet, Portugáliában is veszélyes lehet

A 2016-os Európa-bajnokság döntője óta picit sem gyengült a szombaton Magyarország ellen Lisszabonban pályára lépő portugál válogatott, sőt, talán erősödött is. A nagy tornák selejtezőit rendre gyengén kezdő déliek a 2018-as világbajnokság kvalifikációját is vereséggel indították, de azóta meggyőző teljesítménnyel tömték ki verhető ellenfeleiket. Megnéztük, mennyit változott az Eb-győztes kerete nyár óta és kik azok az új arcok, akikre a magyar válogatott játékosainak és oda kell figyelnie.

Hogyan szerepelnek az Eb-döntő óta?

A franciaországi Eb-győzelem óta a portugálok öt mérkőzést játszottak, ebből négyet megnyertek. Egy igazán komoly meccsük volt, azt Svájcban elveszítették 2-0-ra. Emellett legyőzték felkészülési mérkőzésen Gibraltárt (6-0), illetve további három vb-selejtezőn Andorrát (6-0), Feröert (6-0) és Lettországot (4-1).

Fernando Santos válogatottja nem lett gyengébb az Eb-győzelem óta Forrás: NurPhoto/Pedro Fiuza/NurPhoto/Pedro Fiuza

A gyenge ellenfeleket tehát megszórták, míg a szervezetten futballozó svájciakkal meggyűlt a bajuk. A magyar csapat valahol a kettő között helyezkedik el, a vb-selejtezős csoportunkban hibátlan teljesítménnyel élen álló Svájc Budapestről szintén három ponttal távozott, de nem volt könnyű dolguk.

A B csoport második helyén Portugália áll három győzelemmel, Magyarország a harmadik két győzelemmel és egy döntetlennel.

A selejtezősorozat eddigi négy fordulójában a magyar és a portugál csapat is 3-3 gólt kapott, a mieink mindet Svájctól, szombati ellenfelünk kettőt Svájctól és egyet a lettektől. A szerzett gólok tekintetében viszont ránk dupláznak Cristiano Ronaldóék (16-8).

Mi a helyzet az egymás elleni eredményekkel? Erről korábbi cikkünkből tájékozódhat, a 3-3-tól a 3-3-ig:

Olyan bravúr kellene, amely Puskáséknak sem sikerült Portugália ellen sosem nyert meccset a magyar válogatott, meglátjuk, szombaton sikerül-e.

Kik mentek?

Fernando Santos szövetségi kapitány az Eb-győztes portugál keretből 17 játékost hívott meg a magyarok elleni mérkőzésre. A két csapat nyári mérkőzésének (3-3) portugál kezdőcsapatából most biztosan nem lesz a pályán a sérülés miatt hiányzó Nani (Valencia), a válogatottságtól 38 évesen visszavonuló Ricardo Carvalho (Shanghai SIPG) és a wolfsburgi jobbhátvéd, Vierinha sem. Szintén nincs ott a csapatban az Európa-bajnokság kieséses szakaszát szinte végigjátszó Adrien Silva (Sporting), aki térdszalag-sérülés miatt dőlt ki két hónapra.

Portugália magyarok elleni kerete Kapusok: Rui Patrício (Sporting CP), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Marafona (Braga).

Hátvédek: Cédric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Valencia), Nélson Semedo (Benfica), Luís Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid), José Fonte (West Ham United), Bruno Alves (Cagliari), Raphael Guerreiro (Dortmund), Eliseu (Benfica).

Középpályások: Danilo Pereira (Porto), William Carvalho (Sporting CP), Joao Mário (Internazionale), Renato Sanches (Bayern München), Joao Moutinho (Monaco), André Gomes (Barcelona), Pizzi (Benfica).

Csatárok: Bernardo Silva (Monaco), Gelson Martins (Sporting CP), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Besiktas), André Silva (Porto), Éder (Lille).

Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Kik az új arcok?

Az Európa-bajnokságon szereplő kerethez képes nyolc új arcot fedezhetünk fel a portugál válogatottban.

Közülük kiemelkedik a francia bajnokságban és a BL-ben is szárnyaló AS Monaco karmestere, Bernardo Silva, aki sérülés miatt hiányzott a 2016-os Eb-ről, pont az ő helyére került be a torna legjobb fiataljának választott Renato Sanches, aki egyelőre nem találja helyét a Bayern Münchennél.

Bernardo Silvával kapcsolatban már most őrült összegek repkednek, José Mourinho, a Manchester United menedzsere állítólag 70 millió eurót sem sajnálna érte. A 22 éves, kivételesen technikás támadó középpályás az eddigi négy portugál vb-selejtezőből kettőt végigjátszott, a másik kettőn csak a kispadra fért oda. 2015-ös bemutatkozása óta kilenc fellépésen egy gólja és három gólpassza van.

Úgy dugja el a labdát, mint Messi, 70 millióért a PL-be mehet Varázsolt a ManCity ellen a portugálok új 10-ese, a nyár nagy durranása lehet.

Szintén friss erő a Valencia 22 éves jobbhátvédje, Joao Cancelo, aki augusztusban kapott először meghívást a felnőtt válogatottba. Andorra, Feröer és Lettország ellen kilencven percet futballozott, de védő létére két gólja és egy gólpassza is van.

Joao Cancelo Forrás: NurPhoto/DPI/NurPhoto/Dpi

Remek szezont fut a Porto 21 éves csatára, André Silva (37 meccs/20 gól/7 gólpassz). Ő sem szerepelt az Eb-n, de azóta öt válogatott mérkőzésen négy gólt is szerzett, ő lehet az a középcsatár, akire a portugáloknál már nagyon rég óta várnak.

André Silva nevét a magyar válogatottnál is megismerhették már: a 2014-es U19-es Eb-n Portugália 6-1-re győzte le a rendezőként induló Magyarországot a felcsúti Pancho Arénában, André Silva négy gólt szerzett ezen a mérkőzésen, ráadásul a torna történetében első játékosként ért el mesternégyest.

André Silva már tudja, milyen gólt lőni a magyaroknak Forrás: AFP/Francisco Leong

A 2018-as oroszországi világbajnokság selejtezőjében eddig lejátszott négy mérkőzésen Cristiano Ronaldo a portugálok legeredményesebb játékosa 7 találattal. Ez a legtöbb a sorozatban, Robert Lewandowski szintén hétnél tart a lengyeleknél. A Real Madrid sztárja emellett mindenkinél többször találta el a kaput (12) és mindenkinél többször lőtt pontatlanul (11).

Cristiano Ronaldo az európai vb-selejtezők legeredményesebb játékosa Forrás: NurPhoto/DPI/NurPhoto/Dpi

A portugálok házi góllövőlistáján Ronaldót követi André Silva négy góllal, rajtuk kívül kiemelkedik még a támadósorból Ricardo Quaresma, aki gólt nem szerzett, de gólpasszok tekintetében már négynél tart.

Portugália várható kezdőcsapata Magyarország ellen (Origo-tipp): Rui Patrício (Sporting) - Joao Cancelo (Valencia), Pepe (Real Madrid), José Fonte (West Ham United), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) – William Carvalho (Sporting), Joao Mário (Internazionale), Bernardo Silva (AS Monaco) – Ricardo Quaresma (Besiktas), André Silva (Porto), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).