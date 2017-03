Neymarék zseniális gólokkal ütötték ki Uruguayt - videó

A brazil és az argentin labdarúgó-válogatott is fontos meccset nyert meg a dél-amerikai világbajnoki selejtezősorozatban, így egy lépéssel közelebb került a vébéhez.

A brazilok a 13. forduló előtt négy pont előnnyel vezették a csoportot a második Uruguay előtt, így ha a hazaiak nyertek volna, akkor egy pontra megközelítették volna a listavezetőt.

Uruguay otthon bukott Neymarék ellen Forrás: AFP/Pablo Porciuncula

Cavani büntetőjével vezetett is Uruguay, utána azonban jött Paulinho, aki előbb egy hatalmas bombát akasztott távolról a kapuba, majd egy kipattanót lőtt a hálóba, Neymar gyönyörű átemeléssel növelte az előnyt, a mesterhármast szerző Paulinho pedig egy közeli mellessel állította be a 4-1-es végeredményt. A kínai Kuangcsou Evergrande játékosa a legutóbbi három válogatott meccsén négy gólt szerzett, előtte 30 találkozón csupán háromszor talált be.

A brazilok hét pontra növelték előnyüket, így fél lábbal már a vébén vannak, főleg, hogy az első négy helyezett jut ki a 2018-as világbajnokságra Dél-Amerikából.

Az argentinok is rangadót nyertek, Di María kiharcolt büntetőjét Messi lőtte a kapuba, így a hazaiak 1-0-ra verték Chilét.

Vb-selejtezők:

Uruguay-Brazília 1-4 (1-1)

gól: Cavani (9. - 11-esből), ill. Paulinho (19., 52., 90.), Neymar (74.)

Argentína-Chile 1-0 (1-0)

g: Messi (16. - 11-esbő)

Kolumbia–Bolívia 1–0 (0-0)

g: James Rodríguez (83.)

Venezuela–Peru 2–2 (2-0)

g: Villanueva (24.), Otero (40.), ill. Carrillo (46.), Guerrero (64.)

Paraguay–Ecuador 2–1 (1-0)

g: B. Valdez (12.), J. Alonso (65.), ill. Caicedo (70. – 11-esből)

A tabella:

1. Brazília 30 pont

2. Uruguay 23 pont

3. Argentína 22 pont

4. Kolumbia 21 pont

5. Ecuador 20 pont

6. Chile 20 pont

7. Paraguay 18 pont

8. Peru 15 pont

9. Bolívia 7 pont

10. Venezuela 6 pont