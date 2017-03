Szalai Ádám: Jelenleg ez a realitás

A Portugáliától elszenvedett 3-0-s vereség után nem volt könnyű szóra bírni a magyar válogatott játékosait, akik ezúttal még a szokottnál is óvatosabban keresték a szavakat. A kapus, Gulácsi Péter önkritikus, a középpályások, Kalmár Zsolt és Lovrencsics Gergő optimista, míg a csatár, Szalai Ádám realista volt.

A meccsnapi újságírói munka legszebb része, amikor a találkozó után a játékosok megszólaltatására váró vegyes zónában tehetik fel a kérdéseiket. Pontosabban, akkor a legszebb, ha nyert a csapat, és örömtől kipirult játékosok vonulnak el a reklámfal előtt – ilyenkor senkinek nem kell kétszer mondani, hogy álljon meg. Tulajdonképpen most sem kellett, a portugáloknak meg mondhattuk akárhányszor, még véletlenül sem méltatták szóra a magyar kompániát.

Ez a hármas most nagyon fájt a portugáloktól CR megint duplázott, esélye sem volt a fociválogatottnak a lisszaboni vb-selejtezőn az Európa-bajnok ellen.

A mieink közül is azok voltak többen, akik testbeszéddel – leszegett fej, határozott, gyors léptek – jelezték, hogy nincsenek beszédes kedvükben. Dzsudzsák Balázs is sietve húzta a bőröndjét az újságírókat tőle elválasztó kordon előtt – mentségére szóljon, hogy ő már a meccs után letudta a csapatkapitányi kötelességét. Az első, aki engedett a kérésnek és lassított, Kalmár Zsolt volt. A télen Lipcséből Bröndbybe költöző középpályás a 69. percben állt be Gyurcsó Ádám helyére.

Aki keres, az talál

"Nem volt könnyű meccs, mégiscsak egy topcsapat otthonában léptünk pályára – kezdte Kalmár, akinek a beállása után voltak jó megmozdulásai. – Látnunk kell a pozitívumokat, és meg kell próbálnunk azokból építkezni."

Arra a kérdésre, hogy milyen pozitívumokat látott a mérkőzésen a magyar csapat játékában, így válaszolt:

"A labdakihozatalok úgy sikerültek, ahogy elterveztük, mondhatom, hogy többnyire jól. Az ugyanakkor igaz, hogy támadásban több kreativitás és több bátorság kellett volna.”

Ugyanezt mondta a szintén csereként, de már a szünet után azonnal pályára lépő Lovrencsics Gergő is.

"Ma ez volt benne, de a pozitívumokat kell leszűrnünk, amelyekre lehet építeni. Szerintem a felállásunkkal és a taktikánkkal kezdetben megleptük őket, nem tudtak rá reagálni. A két gól után talán kicsit visszaestünk, de a második félidőben már újra voltak jó periódusaink."

Lovrencsics szerint az első félidőben a pályára rajzolt ötvédős felállásunk nem volt rossz elképzelés, csak éppen ezúttal nem volt annyi időnk begyakorolni a játékot, mint az Európa-bajnokság előtt.

Gulácsi Péter, a válogatott kapusa elárulta, hogy egész héten gyakorolták a csapattól eddig még nem látott taktikát, és szerinte is meg tudtuk vele lepni a portugálokat.

"Az első félidőben volt egy-egy olyan periódus, amikor az eltervezett taktika szerint tisztára tudtuk játszani valamelyik középső védőnket, aki így fel tudott lépni a támadójátékba, miközben a kontrák ellen stabilan tudtunk védekezni a három középső védőnkkel. Ez egy érdekes variáció lesz a jövőre nézve, én látok benne fantáziát.”

A kapott gólokat illetően Kalmár szerint "várható volt, hogy Ronaldo mindenhonnan lőni fog", és az ő játéka ellen nagyon nehéz védekezni, miközben a portugál csapat egészét jól térképezték föl, és semmi olyan nem történt, amivel meglepték volna a mienket.

"Egy 3-0-s vereség után persze elkeseredettek vagyunk – mondta a fiatal játékos, amikor arról kérdeztük, milyen volt az öltözői hangulat a lefújás után. – De továbbra is magabiztosak vagyunk, a kapitány azt mondta, hogy ne legyünk elkeseredve, mert egy nagyon jó csapat otthonában léptünk pályára."

"Próbáltunk nekik nem adni teret a játékhoz, de azért játszanak Európa legjobb bajnokságaiban, hogy az ilyen mérkőzéseket egy-egy villanással el tudják dönteni. Ronaldo lövése is ilyen volt, illetve a végletekig kijátszott helyzet az első góljuk előtt – ezek világklasszisokra valló megmozdulások voltak" – mondta a Ferencváros szélsője, aki összességében inkább elégedett a csapat teljesítményével.

Úgy véli, szorosabban is alakulhatott volna a végeredmény, hiszen "miután a szünetet követően átálltunk a saját szisztémánkra, onnantól fogva mindenki pontosan tudta, hogy mi a dolga. Egy nagyon komoly helyzetük volt a portugáloknak, azon felül szinte semmi, nekünk pedig volt egy-két helyzetecskénk, szerintem alakulhatott volna ez a meccs ennél szorosabban."

Gulácsi Péter három gólt kapott, és érthetően nem volt feldobva ettől a ténytől. Ráadásul férfiasan bevallotta, hogy az egyik bizony az ő lelkén szárad. "A szabadrúgásnál tettem egy lépést a sorfal mögé, egy pillanattal az előtt, hogy Ronaldo elrúgta volna a labdát, és ez végzetes volt, ha nincs az a mozdulat, akkor, szerintem, elértem volna a labdát. Az én oldalamra kaptam a gólt, úgyhogy az az én hibám volt, sajnos.

Ronaldo első gólja, habár inkább tűnt védhetőnek, egy takarásból megeresztett lövésből született, amikor Gulácsi semmit sem látott a jelenetből a blokkolni igyekvő védők miatt. Az első gólnál pedig valaki lemaradt középen, amit a kapus szóvá is tett, de arra már nem emlékszik, hogy ki volt a "bűnös".

Az RB Leipziggel a Bundesligában szárnyaló kapus szerint is voltak olyan részei a mérkőzésnek, amiket pozitívumként lehet elkönyvelni, amikor kontrollálni tudtuk a labdát, de "amikor területük és lehetőségük volt, akkor a minőségi fölényt azonnal gólokra váltották".

Gulácsi szerint pozitívuma volt a meccsnek, hogy nem ástuk be magunkat, hanem megpróbáltunk focizni az Európa-bajnok otthonában. Persze nyilván szerettünk volna több helyzetet kialakítani, és nem három gólt kapni. "Próbáltuk játszani, amit elterveztünk, és, amit tudunk, de ez a különbség a két csapat között – mondta Szalai Ádám, aki szokás szerint egyedüli csatárként próbálta felvenni a harcot a portugál védőkkel. "Már megszoktam ezt a szerepet az elmúlt években – mondta kérdésünkre. – Az olyan csapatok ellen, mint Portugália pedig még nehezebb dolga van az elöl lévőnek."

Kíváncsiak voltunk, hogy a Hoffenheim támadója is látja-e ugyanazokat a pozitívumokat, mint a csapattársai. "Egy 3-0-s vereség után nehezen tudnék pozitívumokat találni, és nem szeretnék ilyeneket keresni. Lehet, hogy fáj kimondani vagy hallani, de jelenleg ez a realitás.”

Kalmár és Lovrencsics viszont egyetért abban, hogy nem kell még lemondani a világbajnoki részvételről, hiszen "ameddig matematikai esélyünk van, addig harcolni fogunk, úgy állunk hozzá, hogy minden meccset meg akarunk nyerni."