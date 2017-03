Történelme legkínosabb meccsét játszotta a horvát válogatott Észtországban

A horvát válogatott kedden kínos vereséget szenvedett Tallinban, ami után a válogatott egyik sztárja, Ivan Perisic nem fogta vissza magát, amikor a véleményét kérdezték. A horvát szövetség szerint azonban máshogy kellett volna fogalmaznia, amit meg is tettek helyette.

A horvát válogatott az Ukrajna ellen 1-0-ra megnyert világbajnoki selejtező után (öt mérkőzés után 13 ponttal vezetik az I csoportot) lekötött még egy felkészülési mérkőzést, azonban a tallini kirándulás nagyon rosszul sült el.

Egyrészt, a gárda megszégyenítő 3-0-s vereséget szenvedett Tallinban, másrészt pedig lehet, hogy komolyabban megsérült a csapat egyik fontos játékosa, a Juventus támadója, Marko Pjaca. A csatárt a 65. percben kellett lecserélni, miután a botrányosan rossz állapotú pályán egy balszerencsés mozdulat után a térdét fájlalva a gyepen maradt.

A mérkőzés után Ivan Perisic, az olasz Internazionale szélsője a következőket mondta:

"A pálya és a körülmények sem voltak méltóak a profi játékosokhoz. Egyszerűen alkalmatlan volt mindkettő a játékra. Úgyhogy azt ajánlanám Suker úrnak, hogy legközelebb jobb ellenfelet válasszon és jobb körülményeket teremtsen, mert, ami most volt, az csak arra lesz jó, hogy elveszítsünk játékosokat sérülés miatt. A pálya állapota kriminális volt."

A kemény szavak nem találtak nyitott fülekre a Horvát Labdarúgó Szövetségben (HNS), pláne nem a valaha volt legjobb horvát futballista, az 1998-as világbajnokság aranycipősénél, a szövetség jelenlegi elnökénél, Davor Sukernél. Így aztán Perisic mondandója nem is kissé átalakítva jelent meg a szövetség oldalán.

"A legrosszabb, ami ma este történt, az Pjaca sérülése. Sajnos a körülmények és a pálya sem voltak profi játékosokhoz méltóak. A gyep állapota borzasztó volt, de ez még nem mentség a vereségre. Megvoltak a helyzeteink, de nem használtuk ki azokat, szemben a rendkívül motivált észt csapattal" - adta a szavakat Perisic szájába a szövetség honlapja.

A horvát szurkolókat nem is maga a vereség zavarta, elvégre az alapcsapatból alig néhány játékos kapott szerepet, többek között Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic, Stipe Vrsaljko, Domagoj Vida, Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Marcelo Brozovic és Danijel Subasic sem lépett pályára. A drukkerek inkább azon háborodtak föl, hogy miért ilyen színvonalú ellenfelekkel (ami a 0-3 után persze kicsit visszás), és ilyen körülmények között kell játszania egy rendszeres Eb- és vb-résztvevő csapatnak.

"Nem csak teljesen inkompetensek, de még a saját játékosuk szavait is meghamisítják.

Ezek után kíváncsi leszek hány játékos mondja le a következő, Mexikó elleni felkészülési meccset - írta az egyikük.

Ez mások szerint is előfordulhat, és, akkor Ante Cacic szövetségi kapitány kénytelen lesz a másodosztályból válogatni. Többen is elküldik melegebb éghajlatra a kapitányt és a szövetséget is.

"A szövetséget átitató korrupció a halálom. Ezeket nem érdekli semmi, csak a pénz, a játékosokkal egyáltalán nem foglalkoznak" - háborgott egyikük, amit egy másik drukker még két csapattal, mint a rosszul megválasztott ellenfelek iskolapéldája támasztott alá: tavaly novemberben Észak-Írország (3-0), 2015 nyarán pedig Gibraltár (4-0) ellen kellett pályára lépni, de az elmúlt két évben játszott a csapat San Marinóval (10-0) és Moldovával (1-0) is. 2014 óta két igazán nívós csapattal, Argentínával (1-2) és Svájccal (2-2) tudott meccset lekötni a horvát szövetség.

A Vecernji List horvát napilap azonban azt is kiderítette, hogy valójában miért volt szükség a tallini meccsre - és ez ugyancsak nem vet jó fényt a horvát szövetségre. Az idei U21-es Európa-bajnokság selejtezőjében a horvát-észt (2-1) meccsen a horvátoknál jogosulatlanul szerepelt Ivan Fiolic, a vendégek azonban nem óvták meg a meccset (a horvátok így sem, úgy sem juthattak volna ki), hanem azt kérték, hogy a nagy válogatott lépjen pályára Észotországban az első szabad FIFA-játéknapján.