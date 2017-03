Király hosszabbított a Haladással

A Haladás két meghatározó játékosa, Király Gábor és Bosnjak Predrag 2019. június 30-ig szerződést hosszabbított - írja a klub honlapja.

A 108-szoros fellépéssel magyar válogatottsági rekorder Király Gábor angliai és németországi pályafutása után 2015 nyarán igazolt vissza a nevelőklubjába, a Haladásba. A szombaton 41. születésnapját ünneplő kapus akkor két évre írt alá, most pedig újabb kettővel hosszabbít.

Király Gábor ikonikus mackónadrágja Forrás: Sputnik/Vitaliy Belousov

"Amíg sérült voltam, nem tartottam fairnek, hogy úgy írjam alá a szerződésemet – szögezte le Király. – Megvártam míg százszázalékosan felépülök, és miután ez most jött el, aláírtam. Másrészt azért is vártam, mert fontosnak tartottam, hogy lássak jövőképet, például nekem sem mindegy, hogy csapatunk húzóemberei maradnak-e vagy sem. Tudom, velük is elkezdődtek a beszélgetések, pozitívan alakulnak a dolgok e tekintetben, úgyhogy ezek után már nem vártam tovább."

A megállapodásnak van egy kitétele, amely szerint "ha úgy érzem, bármikor abbahagyhatom a futballt. Természetesen nem erre készülök, sőt!" Királyt az aláíráskor az is vezérelte, hogy 2019-ben lesz 100 éves a klub, "márpedig én akkor nagyon szeretnék a Haladás játékosa lenni. Ez egyfajta gyermekkori álmom. Anno a Crystal Palace-ban, a Herthában, a Burnleyben már ünnepeltünk különböző jubileumokat, most erre készülök a Haladással is."

Marad Bosnjak Predrag is

Nemcsak Király, hanem az egyszeres válogatott Bosnjak Predrag is újabb két évre kötelezte el magát a Haladáshoz. A szerb-magyar bal oldali védőt 2013. nyarán az NB II-es Veszprémtől szerződtette a vasi alakulat, és egy évnyi ferencvárosi kitérőt követően 2015 nyarától ismét Szombathelyen futballozik.

"Már januárban elkezdtük a tárgyalásokat, és mondhatom, könnyen sikerült megegyeznünk – jelezte a 31 éves Bosnjak Predrag. – Az események a csütörtöki edzés után gyorsultak fel, amikor Tóth Miklós ügyvezető szólt, ha gondolom, aláírhatjuk a papírokat. Jól érzem magam a csapatban, a klubban is mindenki rendes, emellett jól érezzük magunkat a városban is – ami egy plusz számomra. Szóval semmi okom nem volt a váltásra, ráadásul épül a stadion is, biztosan öröm lesz benne futballozni. Remélem, az elkövetkező évek valamelyikében dobogós helyen végzünk a csapattal."