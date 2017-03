Messi nélkül valósággá válhat Argentína rémálma

Bár az elmúlt évtizedekben Argentína jobbnál jobb edzőket és játékosokat adott a futballnak, mégsem tudott nagy tornát nyerni 1993 óta. Sőt, most az a csúfság is megtörténhet, hogy 48 év után nem jut ki a labdarúgó-világbajnokságra. Az argentinok jelenleg a pótselejtezőt érő ötödik helyen állnak, de Edgardo Bauza szövetségi kapitány a Chile elleni találkozó előtt (1–0) azt mondta, ha a hátralévő három hazai meccsüket megnyerik, ott lesznek Oroszországban. Messi eltiltásával azonban jelentősen csökkentek az esélyeik, tekintve, hogy a nélküle lejátszott hét vb-selejtezőből csak egyet nyert meg a válogatott.

Bár a helyzet annyiban csalóka, hogy a dél-amerikai selejtezőcsoport ötödik helyén álló Argentínának 22, míg a táblázat második helyén lévő Kolumbiának 24 pontja van. Nagy hátrányról tehát nem beszélhetünk, ám ezzel együtt Argentínának valóban jó lesz vigyáznia a selejtező hátralévő fordulóiban.

A 2016-os elveszített Copa América-döntő után Messi bejelentette a visszavonulását. „Minden tőlem telhetőt megtettem, négy döntőben játszottam, de egyet sem tudtam megnyerni. Nekem fáj a legjobban, de végeztem a válogatottal" – mondta.

A döntése akkora vihart kavart, hogy egy héttel később Gerardo Martino szövetségi kapitány is távozott a posztjáról, miközben több játékos is nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy befejezi a válogatottnál.

Valószínűleg nem Messi az egyetlen, aki elhagyja a válogatottat, többen is fontolgatják a távozást, köztük én is – ismerte el Sergio Agüero. – Az ember nem akar a visszavonulásra gondolni, de néha történnek olyan dolgok, amelyek ezt juttatják eszébe, utána pedig nehéz megszabadulni tőle."

Lio, ne menj el

Argentínában nem tudták megemészteni az emberek, hogy a Chile ellen elveszített Copa América-döntő után Messi lemondta a válogatottságot. 2016. július 2-án a Buenos Aires-i Obeliszk mellett több ezer argentin drukker gyűlt össze a zuhogó esőben, hogy maradásra bírják az ötszörös aranylabdás játékost. „Azt mondják, egy olyan tehetség, mint Messi, minden 500. évben születik. Mi most ezt élvezhetjük, hálásnak kell lennünk, hogy éppen most élünk" – mondta egy szurkoló. Messit több közéleti személyiség is marasztalta, köztük Mauricio Macri államelnök: „Reméljük, hogy Messi ott lesz velünk Oroszországban, és elégtételt vehetünk a 2014-es világbajnoki döntőért".