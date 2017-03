A magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete lett Szöllősi György

A Nemzeti Sport főszerkesztője és a Magyar Sportújságíró Szövetség elnöke, Szöllősi György a magyar futball és a Puskás-ügyek nagyköveteként is dolgozhat a jövőben.

A kinevezéssel kapcsolatban Szíjjártó Péter külügyminiszter a Puskás Akadémia honlapjának a következőket nyilatkozta.

"A magyar futball kiváló egyéniségei hatalmas szerepet játszottak a huszadik században a játék világméretű elterjedésében, játékosaink, edzőink nagy mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a labdarúgás a földkerekség kedvenc játékává és az első számú sportággá vált – kezdte válaszát Szijjártó Péter.

Közülük is kiemelkedik a talán máig legismertebb és legnépszerűbb magyar ember, Puskás Ferenc, aki – a magyar kormány által már hivatalosan hungarikummá nyilvánított – életművével, a legendás magyar Aranycsapat kapitányaként, majd a világ máig legsikeresebb klubja, a Real Madrid gólkirályaként több nemzedékre gyakorolt különleges hatást, és az emigrációban edzőként is dolgozott minden kontinensen, újabb és újabb dicsőséget hozva a magyarokra, újabb és újabb híveket toborozva a fair play, a csapatszellem, a becsületes küzdelem értékeit hordozó labdarúgósportnak. Ezekre az értékekre büszkék vagyunk mi, magyarok, érdemes ezeket képviselnünk a diplomáciai munkában is, és emlékeztetnünk rájuk a világot."

Szíjjártó Péter külügyminiszter Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Puskás Ferenc halála után a Puskás Akadémia és az itt megalapított Puskás Intézet ápolta a legnagyobb odaadással a világhírű magyar sportember emlékét, ennek a munkának köszönhető, hogy hazakerült Magyarországra Puskás Ferenc gazdag tárgyi hagyatéka, a pályafutása során felhalmozott fantasztikus trófeák, amelyek ma már az akadémián kiállítva mindenki által megtekinthetők, illetve itt írták alá a FIFA Puskás-díj megalapításáról szóló szerződést is, amelynek értelmében a világszövetség 2009 óta minden évben a magyar zseniről elnevezett díjjal jutalmazza az Év gólját a világon. Ebben a munkában kulcsszerep jutott Szöllősi György sportújságírónak, Puskás Ferenc életrajzírójának, s az idei évben, amikor Puskás Ferenc születésének 90. évfordulóját ünnepeljük, a Puskás Akadémia pedig éppen tízesztendős, bejelenthetem, hogy előterjesztésemre Áder János köztársasági elnök úr hazánk rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé nevezte ki Szöllősi Györgyöt. Immár Magyarország hivatalos diplomatájaként folytathatja azt a munkát, amelynek lényege a magyar futball hagyományának és Puskás Ferenc örökségének nemzetközi képviselete. Az elmúlt években Puskás-szobor létesült Madridban, Melbourne-ben, kétnyelvű emléktábla hirdeti a magyar híresség sikereit Glasgow-ban és Athénban, kiállításon mutatta be a Puskás Intézet az örökség különleges tárgyait Madridban, Athénban, Manchesterben, Kolozsváron és Szatmárnémetiben."

Szöllősi György a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete lett Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

"Ebben az évben az 1956-os emlékbizottság támogatásának köszönhetően Puskás Ferenc fényképes életrajza már hét nyelven lesz elolvasható, és a Puskás Hungary című dokumentumfilmet is bemutatták a világ számos pontján.