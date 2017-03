Véget érhet a netes meccsnézések aranykora

A Premier League a rendőrség bevetésével igyekszik gátat szabni annak a tendenciának, hogy egyre többen nézik illegális formában az angol bajnoki meccseket, miközben a százmillió fontokért értékesített közvetítéseknek egyre csökken a nézettségük.

Az angol labdarúgó élvonal, azaz a Premier League vezetésének eddig tartott a türelme, és áprilisban a rendőrség segítségével egész Nagy-Britanniára, sőt külföldi társszervek bevonásával több európai országra is kiterjedő razziákkal próbálnak meg gátat szabni az illegális streaming szolgáltatások további terjedésének - írja a Guardian.

Ugyanis miközben öt-tíz évvel ezelőtt még csak anyagilag jól eleresztett, vagy technikailag megfelelően felkészült szűk réteg tudta a tévés előfizetéseket kikerülve nézni a meccseket, az ő nem számottevő mennyiségük pedig nem izgatta a PL döntéshozóit, addig az elmúlt néhány évben robbanásszerűen megnőtt azoknak a száma, akik megfelelő technológia révén online és - ami sokkal fontosabb - ingyen tudják nézni a meccseket.

Mostantól csak a tévében, csak legálisan Forrás: NurPhoto/Kieran Galvin/NurPhoto/Kieran Galvin

A szélessávú internet, az okostelefonok és a mobilnetes lefedettség, illetve a streaming szolgáltatók oldalán felhasznált technológia rohamos fejlődése oda vezetett, hogy látványosan csökkentek a tévés nézettségi számok - akkor, amikor a Premier League soha nem látott, három évre szóló, majd 5 milliárd font értékű szerződést írt alá az élvonal és a másodosztály (Championship) meccseit közvetítő Sky-jal és ITV-vel.

Ez már háború

A PL már meg is kezdte hadjáratát a kalózok ellen. Februárban már több razziát is tartottak Északnyugat-Angliában, ahol streamingeszközöket, főleg úgynevezett Kodi-boxokat, átalakító berendezéseket foglaltak le. Egy lekapcsolt férfi 250 ezer font pénzbüntetést és felfüggesztett börtönt kapott, amiért ilyen eszközöket árusított. De voltak hasonló rajtaütések a spanyolországi Málagában és az írországi Dublinban is.

"Jelenleg a PL legnagyobb kalózkodásellenes akciója van folyamatban - mondta a brit lapnak a szervezet egyik szóvivője. - Mint minden profi sport, mi is a piacból élünk, illetve abból, hogy értékesítünk bizonyos jogokat. A klubok aztán az ebből befolyó összegből tudnak új stadionokat építeni, játékosokat nevelni, egyáltalán építeni az angol futballpiramist akár a legalsó, közösségi, iskolai szintektől kezdve, amiből mindenki csak profitálhat."

Az emberek viszont csak meccset akarnak nézni, és ezt meg is teszik, anélkül, hogy tudnák, vagy átéreznék, hogy éppen szerzői jogsértést követnek el.

"Fogalmunk sincs hány embernek lehet hozzáférése az ilyen technológiákhoz - mondta Nick Matthew, a nyomozásban részt vevő szerzői jogvédő szervezet (Federation Against Copyright Theft, FACT) munkatársa. - De nem kétséges, hogy rengetegen, ha csak abból indulunk ki, hogy milyen könnyű ezekhez hozzáférni. Azok az emberek, akik ülnek a nappalijukban és nyomkodják a telefonjukat, nem is érzik úgy, hogy bűncselekményt követnének el, hiszen senkinek a tulajdonában nem tesznek kárt - persze, ha jobban belegondolnának, akkor mindjárt másként látnák."

A PL dolgát jelentősen megnehezítette a streamingoldalakkal szembeni fellépésben az Európai Bíróság 2014-es határozata, amely szerint a streamelt tartalom nem eredményez a gépen tartósan megmaradó file-t, így nem tekinthető lopásnak. Azt viszont lehetővé tette a bírósági határozat, hogy az ilyen tevékenységre alkalmas eszközöket - és itt nem a személyi számítógépekről van szó, hanem különböző dekódoló eszközökről - üldözze a PL.

Előfizetéssel megy? Forrás: Sputnik/Igor Zarembo

A brit legfelsőbb bíróság legújabb döntése azonban alapjaiban változtathatja meg a háború kimenetelét. Az új határozat ugyanis lehetőséget ad a négy legnagyobb angol internetszolgáltatónak - BT, Sky, Talk Talk és Virgin Media - hogy ne csak az egyes végfelhasználók esetében tilthassanak le bizonyos szolgáltatásokat, de az azokat biztosító szervereket is elnémítsák, sőt magát az ilyen jellegű szolgáltatást tegyék lehetetlenné. Eddig ugyanis úgy nézett ki a történet, hogy ha egy szervert lekapcsoltak, a streamingszolgáltató fogta magát, átment egy másikra, és vígan folytatta a közvetítést. A PL előző fordulójában már érvényben volt ez a szabályozás, és persze a következőkben is megmarad.

Muszáj lesz lépni

A Premier League-nek húsba vágó fontosságú, hogy gátat tudjon szabni az ingyen meccsnézésnek, és ne csökkenjenek tovább a nézettségi adatok, jövőre ugyanis újra asztalhoz kell ülni a 2019-ben lejáró közvetítési jogok újratárgyalása végett. Csökkenő számok mellett pedig aligha fognak nőni a bevételek.

Azzal persze mindenki tisztában van, hogy a technológia csak fejlődni fog, és nagyon rövid időn belül túlnyomó részben átkerül a mobilplatformokra, azaz a szolgáltatóknak is érdekük a fejlődés, az, hogy legális csatornákon érjék el a mobilozó, tabletező, laptopozó tömegeket.

Haladni kell a korral, és meg kell hallani annak hívó szavát Forrás: AFP/Franck Fife

Jó példaként emlegetik a Netflixet, ami a tévés sorozatok után a sportközvetítések piacára is betörhet, kedvező áron kínálva minden eszközön elérhető, nagy mennyiségű tartalmat. A közösségi média is egyfajta platform lehet, ahol rövid videókat lehet az emberek elé tolni, hiszen a többség úgyis csak a gólokra és más fontos eseményekre kíváncsi, nem érdekli az egész meccs.

A Sky Sports már meg is tette az első lépést az online közösség felé: minden hétfőn reggel a Snapchat felületén adja le a forduló góljait. Csak idő kérdése, írja a Guardian, és a tévés jogdíjak helyett hamarosan a digitális tartalomszolgáltatásért lehet majd az igazán nagy pénzeket beszedni.