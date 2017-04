Valaki most is Cristiano Ronaldo konzoljával játszik

A portugál válogatott sztárja nem attól a világ első számú futballistája, hogy ő kapta a legutóbbi aranylabdát, hanem attól is, hogy a neve már világszerte a legnagyobb márkák között forog. Lisszabonban járva meglátogattuk a város legelegánsabb negyedében található Pestana CR7 szállodát, ahol ugyan a legendás monogramos ágyneműt nem láthattuk, azt viszont igen, hogy a futballista neve úgy vonzza a turistákat, mint méz a méheket.

Ezeréves közhely, hogy a profi sportolóknak gondolniuk kell a pályafutásuk befejeztével kezdődő civil életre. Még akkor is, ha az adott sportoló egyike a világ legjobban fizetett atlétáinak, a neve pedig már évek óta a sporton jóval túlmutató brandet jelent. Nem kérdés, hogy Cristiano Ronaldo megfelel az iménti leírásnak, ahogy az sem, hogy jó érzékkel választja meg, hol tudja még tovább kamatoztatni a nevét és a futballpályán, illetve azon kívül megkeresett pénzét.

Lisszabon legelegánsabb részén, a Baixa városrészben, kőhajításnyira a Praca de Comerciótól és a tengertől található a Pestana CR7 Hotel. Árulkodó a név, nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy kitaláljuk, a szállodához köze van a portugál válogatott Európa-bajnok csapatkapitányának, Cristiano Ronaldónak. A szálloda munkatársaival megbeszéltnél kicsivel korábban érkezünk, így látjuk és halljuk, hogy egy népes francia csoport érkezik, és veszi be magát nagy lendülettel a hallba.

Nem csak egy név a falon

Az Origo munkatársát Miguel Plantier, a szálloda fiatal menedzsere fogadja, aki a LED-tévékkel, csocsóasztallal és egy interaktív képernyővel felszerelt bárban mutatja be a szállodát. Nem meglepő, hogy a történet Madeirán, Ronaldo szülőföldjén kezdődik.

„Cristiano és a Pestana cégcsoport alapítói (José és Manuel Pestana – a szerk.) egyaránt Funchalban, Madeirán születtek, így szinte magától értetődő, hogy egymásra találtak – vág bele Miguel. – A Pestana szállodalánc Portugáliában a legnagyobb, de világviszonylatban is a kilencedik, azaz egy nagyon komoly név az iparágban. A két fél együttműködése nem egy szimpla branding, amikor egy ismert ember nevével megpróbálunk nagyobb népszerűségre szert tenni – ez egy valós együttműködés, a két félnek 50-50%-os részesedése van az üzletben.

A 2016 októberében megnyitott lisszaboni Pestana CR7 a második a Real Madrid sztárjának nevét viselő szállodák sorában. Az első természetesen Madeirán található, és sokkal inkább a fociról szól – a már említett CR7-es ágynemű-garnitúráért is oda kell utaznunk, ha látni szeretnénk. A CR7 lánc még idén két újabb hotellel bővül: New Yorkban és Madridban is nyitnak egyet-egyet.

A Pestana-csoport A madeirai Funchalon született José és Manuel Pestana 1972-ben alapította meg idegenforgalmi vállalkozását, amikor megnyitották az 1965-ben megvett Atlántico Hotel helyén megnyitott első ötcsillagos szállodájukat. Ezt újabbnál újabb beruházások követték, így lett mára a Pestana-csoport a világ kilencedik legnagyobb szállodaipari cége. Portugália mellett vannak érdekeltségeik Argentínában, a Zöld-foki-szigeteken, Sao Tomén és Dél-Afrikában is. A 38 hotel mellett golfpályák, kaszinó, légitársaság és utazási iroda is van a portfólióban. Összesen 6000 alkalmazottnak adnak munkát.

Cristiano Ronaldo mint szállodaigazgató? Kicsit vadnak tűnik a feltételezés, pedig annyira nem is áll távol a valóságtól.

A napi munkában – egyéb, jól ismert elfoglaltságai miatt – természetesen nem tud részt venni, de rendszeresen küldünk írásos beszámolókat, általában közvetlenül neki. A nyitás előtt és azóta is mindenen rajta tartja a szemét, a szállodában minden az ő tudtával és beleegyezésével történik. Ő hagyta jóvá a bútorokat, a dizájnt és a dekorációt, ahogy a menüre is ő mondja rá a végső igent.”

Merő ábránd

Nem titok, egy másik Pestana hotelbe nem látogattunk volna el lisszaboni túránk során, egyértelműen Cristiano Ronaldo neve volt a mágnes, ami a Rua da Pratára vonzott bennünket. Nyilván mások is így vannak ezzel, és azért foglalnak szobát a CR7-ben, mert abban bíznak, hogy találkozhatnak Ronaldóval.

„Őszintén? Ennek nagyon kicsi az esélye. Természetesen szokott itt lenni, nem is ritkán, de arra számítani, hogy majd összefutunk vele az ajtóban, merő ábránd. Tisztában vagyunk vele, hogy a Közel- és a Távol-Keletről érkező vendégeink többsége valóban azért jön hozzánk, mert Cristiano Ronaldo-rajongók, de a teljes vendégállomány legnagyobb részét, akik Angliából, Franciaországból és Spanyolországból érkeznek, nem ez, hanem a szálloda szolgáltatásainak minősége vonzza hozzánk.”

Amelyekbe nyilván nem lehet belekötni. A lisszaboni hotelben 82 szoba és egy lakosztály várja a vendégeket – ott jártunkkor egyetlen szabad szoba volt, látogatásunk másnapján már egy sem –, valamennyiben Apple TV és Portugália leggyorsabb, 1 gigabájt sávszélességű wifirendszere dolgozik. Van konditerem – „Madeirán szabadtéri kondipark is van, lélegzetelállító panorámával, itt azonban a hely adottságai miatt erre nem volt lehetőség” –, bár és persze étterem, amelynek menüjéért az ország legjobb séfje felel.

„Nem másoljuk le Cristiano étrendjét, elvégre nem élsportolók a vendégeink, de odafigyelünk arra, hogy minél változatosabb, minél egészségesebb legyen az étlap kínálata.”

Oké, akkor most már itt az ideje, hogy szétnézzünk Lisszabon legmenőbb szállodájában. Ebben Carina, a személyzet egyik kedves munkatársa volt segítségünkre.

Lifttel mentünk föl az ötödik emeletre, ahol a szálloda egyetlen éppen üres szobáját nézhettük meg. A lift hátsó falán egy hatalmas képernyőn egy idővonal fut, ami Ronaldo karrierjének állomásait mutatja be, ahogy egyre föntebb érünk, úgy kerülünk egyre közelebb a mához. A két oldalsó falat a portugál sztárról készült képek díszítik.

A szállodában a lakosztályon (suite) kívül négy különböző méretű és felszereltségű szoba van, amit mi megnézhettünk, az egy CR Superior típusú volt.

A folyosón a szobák közötti falakon futball témájú archív fotók részletei bújnak meg.

„Ezek a szobák nem nagyok, de miután ezt az épületet, úgymond örököltük a meglévő adottságaival, ezen nem tudunk változtatni – mondta Carina. – Viszont a berendezésben és a felszereltségben igyekszünk kárpótolni a vendégeket. Ez a hotel kevésbé futball tematikájú, mint a madeirai, de azért egy-két apróság itt is jelzi, hogy ki is a tulajdonos. A szőnyegen a hét lábnyom Cristiano Ronaldo híres hét lépés az örökkévalóságig mottóját szimbolizálja, a mintákat az ő egyik cipőjéről vették le.”

Ha eddig nem tudták volna: Ronaldo európai számozás szerint 44-es méretű csukában játszik.

A színváltós hangulatvilágítás, a CR7 monogrammal ellátott köntös – meg lehet venni, és bárki Ronaldo lehet a saját fürdőszobájában –, a Ronaldo által használt kozmetikumok (sampon, tusfürdő stb.) apró fiolái – a sampont megszagoltuk, és tetszett – a fürdőszobában, a LED-es zuhanyrózsa, az Android-eszközökkel is kompatibilis Apple TV meglehetősen jókedvre tudják deríteni bármelyik szoba lakóját.

„Az egy gigabájtos wifinkre nagyon büszkék vagyunk, ahogy arra is, hogy a szállodától kapott hozzáféréssel Lisszabon teljes területén ingyen lehet netezni.”

Szép lassan azért csak előbújt belőlünk a csak az alkalomra váró, mindeddig meglapuló lesifotós. Hol lakik a főnök, amikor a saját hoteljében száll meg? „Természetesen a lakosztályban, a legfelső emeleten. Ez a legnagyobb szoba a szállodában. Két nappalival, két fürdőszobával, saját, gyönyörű kilátást biztosító terasszal. Természetesen van videójáték, és még egy virtuális valóság (VR) szemüveg is.”

Amit most feltehetően valaki használ, ha foglalt a szoba.

Igen, valaki most éppen Cristiano Ronaldo konzoljával játszik, vagy éppen a VR-szemüveget használja. Este pedig az ő ágyában fog aludni.

Ennél közelebb aligha lehet jutni Ronaldóhoz, még akkor sem, amikor éppen a szállodában van. Olyankor fokozott biztonsági intézkedések vannak, a testőrei nem hagyják, hogy megrohanják a rajongók.

„Amikor itt van Cristiano, akár egyedül, akár a barátaival, akkor sem áll meg az élet, igyekszünk minden ugyanúgy csinálni, mint máskor. Hetente legalább háromszor van valamilyen rendezvény, dj-k, vj-k vagy zenekarok lépnek fel. Ezek nyilvános események, bárki számára nyitva vagyunk.”

Ahogy Miguel mondta: „Attól, hogy a világ egyik legismertebb embere a tulajdonos, aki maga is rendszeresen megfordul itt, mi egy barátságos hotel vagyunk, amelyik messzire elkerüli a luxusszállodák távolságtartó hülyeségeit.”