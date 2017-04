39 éves magyar gólvágóval próbál szerencsét a Sandefjord

A Kristiansund BK-Molde (0-1) mérkőzéssel szombaton elkezdődött a Tippeligaen, vagyis a norvég élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. Vasárnap 15.30-kor Lillestrøm-Sandefjord mérkőzést rendeznek, amelynek magyar főszereplője is lehet. A vendégcsapat csatára ugyanis az a Kovács Péter, aki tavaly rengeteget tett azért, hogy a Sandefjord a 2017-es szezonban a legmagasabb osztályban szerepelhessen.

A tavalyi másodosztályú bajnokságban Kovács 26 alkalommal lépett pályára a Sandefjord csapatában, és ebből tizenötször kezdőjátékos volt. A Sandefjord a második helyen végzett, jogot szerezve ezzel a legmagasabb osztályban való indulásra. Kovács Péter 8 góllal járult hozzá ehhez a sikerhez.

A 39 éves magyar játékos rendkívül népszerű a skandináv országban. A Sandefjord előtt a Tromsø, a Viking Stavanger, a Strømsgodset (ezzel a csapattal bajnok is lett), az Odd és a Sarpsborg 08 együttesében is játszott. Kovács Péter eddig 78 gólt lőtt a norvég bajnokságban, ezzel pedig továbbra is az ország legeredményesebb idegenlégiósának számít.



A kiváló fizikai állapotban lévő magyar légióssal tavaly készített interjúnk során kiderült, hogy tudatosan készül a labdarúgás utáni életre, ugyanakkor a sportágtól semmiképpen sem akar elszakadni.