Ronaldo már nem a régi, és ez tény

Cristiano Ronaldo már túl van a csúcson. Négy aranylabda után ez nem meglepő, most viszont a szurkolói benyomásokon túl statisztikai adatok garmadája is alátámasztja a hanyatlást. Márpedig az érzésekkel lehet vitatkozni, a tényekkel viszont nem, és szembesülni ez utóbbival sokkal fájdalmasabb.

Vasárnap délután a Real Madrid 3-0-ra legyőzte az Alavést a bajnokságban. Ez a mondat olyan egyértelmű, mintha azt mondanánk, nyáron meleg van, télen meg hideg. Pedig aki látta a meccset, meglepve tapasztalhatta: a Real az egygólos vezetés birtokában finoman szólva nem brillírozott, a második félidő egészen a végjátékig az Alavésről szólt, amely sorra dolgozta ki – és a Real szerencséjére hagyta ki – a helyzeteket.

A támadógépezet akadozott, ezen belül Ronaldo látványosan szenvedett. Idén mintha egyre több ilyen jelenetet látnánk, persze a meggyőződéses szurkolók könnyen hivatkozhatnak egy-egy nagy góljára, hogy „akkor bezzeg”.

Érzésekkel nehéz vitatkozni, mostanra viszont összegyűlt egy nagyobb adag statisztika a jelenlegi szezonról is, és ezek bizony elég meggyőzően mutatják, hogy Ronaldo fénye megkopott.

A Real Madrid sztárja ebben a szezonban kevesebb gólt lő, kevesebb gólpasszt ad, kevesebbet ér labdához, és kevesebbet próbálkozik, mint bármikor korábban a klubnál. Már 32 éves, 2009 óta focizik Madridban, és egy olyan krónikus térdproblémával küzd, amely valószínűleg már végigkíséri a pályafutását. A négyszeres aranylabdásnak gondja van az úgynevezett patellaínnal – a négyfejű combizom térdkalácson átívelő inas tapadásával –, emiatt többször is heteket kellett kihagynia.

Ronaldo a tehetsége mellett keményen dolgozott, a testét azonban ő sem terhelheti a végtelenségig. Már akkor iszonyatosan sokat edzett, amikor a Manchester Unitedhez került, ahol minden edzés végén „eltűnt valahová. Egyszer utánamentünk, és láttuk, hogy egy távolabb eső edzőpályán, ahol el tudott bújni a fák mögé, kapura lőtt, és gyakorolta az azóta védjegyévé vált biciklicseleket, mindezt úgy, hogy súlyokat tett a lábára. Megszállottan dolgozott, a legjobb akart lenni” – emlékezett róla akkori csapattársa, Rio Ferdinand.

Az előző idényben Bajnokok Ligáját nyert a Reallal, Eb-t a portugál válogatottal, noha az idény közben már akkor is voltak gyengébb hetei, több meccsen is szinte csak „kabalából maradt a pályán”, ahogy Jonathan Wilson szakíró fogalmazott. A mostani idényben még erősebben jelentkezik ez a jelenség. Már az Alavés elleni bajnoki előtt is rosszabb volt az összes statisztikája, mint bármikor a realos időszakában. És mindez csak romlott, mert vasárnap gól, gólpassz nélkül jött le a pályáról, fásultan játszott, és bár nagyon akart, egyszerűen nem volt benne átütőerő.

Ronaldo vs. Ronaldo A 2016/17-es idényben Ronaldo 0,89 gólt lőtt meccsenként, ez a realos korszakának legrosszabbja. Talán mert kevesebbet is próbálkozik, mint valaha: meccsenként 5,86-szor lő kapura, míg korábban rendre hat fölöttit átlagolt. A gólpasszátlaga 0,23, ennél is mindig többet adott a Madridban, a 2014/15-ös idényben például kétszer ennyit. Meccsenként 1,03 helyzetet teremt, az előző szezonban majd a másfélszeresét, 1,44-et tudott, pedig addig az volt a legrosszabb madridi teljesítménye. A meccsenkénti labdaérintéseinek száma pedig folyamatosan hanyatlik a Real Madridban: az első szezonjában 72-ig jutott, aztán 65, 61, 58, 57, 55, 48 következett, most pedig 45-nél jár. (Az idei évre vonatkozó statisztikákban az Alavés elleni meccs nincs benne.)

Nem véletlen tehát, hogy Zinedine Zidane erősen érdeklődik Eden Hazard iránt, akinek hosszú évek óta nagyon kedveli a játékát. A belgának komoly fizetésemelést adna a Chelsea, de természetesen a Real Madrid bárkiért versenybe tud szállni, ha akar. Ronaldót mindenesetre 2021-ig szerződés köti a madridiakhoz, ráadásul a statisztikái még mindig jobbak, mint az átlagos focistáké, tehát egyelőre inkább afféle vérfrissítésre van szükség a támadósorban.

Persze Ronaldo még mindig jobb az átlagnál, a győzni akarása sokat jelenthet a társaknak, és ha összejön neki egy igazán jó másfél-két hónap az idény finisében, az szó szerint aranyat érhet a csapatának. A Real jelenleg vezeti a spanyol bajnokságot, a Bajnokok Ligájában pedig kőkemény negyeddöntőt vív majd a Bayern Münchennel.