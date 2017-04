A Roma a Lazio ellen bukta a kupadöntőt

Az AS Roma hazai pályán, kétgólos hátrányból futott neki a Lazio elleni olasz kupa elődöntőnek. A Lazio kétszer is vezetést szerzett, így hiába kapaszkodott az eredmény után a Roma, a továbbjutásra nem volt esélye ezen az estén, pedig a 90. percben a győzelmet is kicsikarta.