A foci Eb-n kitört eufória nem múlt el nyomtalanul

Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya több helyen beszélt arról, hogy a nemzeti csapat építése úgy folytatódik, hogy a fókuszban már a 2020-as Európa-bajnokság áll. Már csak azért is, mert a következő Eb-n négy meccset Budapesten rendeznek majd meg, márpedig az kulcskérdés lenne, hogy azokon a magyar csapat is pályára lépjen. A világbajnoki selejtezők félidejében tehát már a következő kvalifikációs tornára tekintünk. A Szpíker Korner adásában Gundel Takács Gábor ezúttal is Hegedűs Henrikkel, a Magyar Labdarúgó Szövetség kommunikációs munkatársával és Borbély Zoltán ügyvéddel, újságíróval beszélgetett.