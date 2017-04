Épül, szépül a szombathelyi Groupama Aréna

A terveknek megfelelő ütemben halad a Haladás szombathelyi stadionjának építése. Már tényleg csak párat kell aludniuk a vasi drukkereknek, hogy birtokba vehessék új otthonukat.

A Vasidrón csapata újra beüzemelte légi fényképészét, hogy megnézhessük, hogy is áll a Szombathelyi Swietelsky-Haladás épülő új otthona.

A stadion szép, és első pillantásra a csupasz héj pontosan úgy néz ki, mint annak idején a Ferencváros épülő stadionja, igaz, az oldalsó rámpa meg inkább a DVSC nagyerdei létesítményére hasonlít.

Ahogy a tetőszerkezetet is az ott használt technológiával fedik le. Mint a klub honlapja írja "az egyik legkorszerűbb, gazdaságos és hosszú élettartamú anyaggal - PTFE membrán - vonják be a szombathelyiek számára épülő Sportkomplexum futballpályáját. Az üvegfólia négyzetméter súlya jelentősen kevesebb, mint bármely más tetőfedésre alkalmas anyagé, ugyanakkor a szakítószilárdsága és ütésállósága nagyobb. A membrán esőben nem kopog, akusztikai szigetelése is biztosított valamint a hó és a szél terhelésének is ellenáll.

A PTFE membrán fólia felszerelése után tojáshéjszínű, ezt követően kb. egy hónap alatt UV hatására válik fehérré. A kivitelező a teljes Stadion lefedésével július elejére elkészül.

Ilyen lesz a végeredmény Forrás: Sportkomplexum.haladas.hu

Ilyen anyaggal fedték le például a Berlini Olimpiai Stadion tetőszerkezetét, de ezt használták Debrecenben a Nagyerdei Stadion fedőszerkezetének kialakításánál is."

A 8656 fő befogadóképességű stadionban a következő szezontól játszhatja hazai meccseit a Haladás, a komplexumban pedig további négy sportág - kézilabda, birkózás, ökölvívás és súlyemelés - kap helyet, illetve lesz egy konditerem is.