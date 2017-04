Houston rendezheti a történelmi manchesteri derbit

Az ESPN értesülései szerint megtalálták a nyári Bajnokok Tornája keretében sorra kerülő Manchester United–Manchester City találkozó helyszínét. A két klub Houstonban játszhatja a történelmi meccset.

Az már egy hónapja tény volt, hogy a két manchesteri óriás a nyári nagy pénzgyűjtő turné keretében július 20-án megmérkőzik egymással, de a helyszín még nem volt kijelölve. Miután a United Kaliforniában fog edzőtáborozni, San Diego tűnt befutónak, a friss hírek szerint azonban José Mourinho csapata kénytelen lesz a reméltnél kicsivel többet utazni.

A mérkőzést ugyanis a 72 ezer néző befogadására alkalmas houstoni NRG Stadiumban rendezik. A United egyszer már játszott itt, 2010-ben 5-2-re verte az MLS all-star csapatát.

Az NRG Stadium így fél éven belül két történelmi találkozónak is otthont adhat. Itt rendezték ugyanis a legutóbbi Super Bowlt, azt a New England Patriots–Atlanta Falcons meccset, amelyiken annyi rekord dőlt meg, hogy azt még leírni is sok, a United és a City nyári összecsapása pedig a két manchesteri gigász első találkozása lehet Anglián kívül. Erre már tavaly is sor kerülhetett volna, azonban Pekingben egy felhőszakadás elmosta a meccset.

Mint azt fentebb írtuk, a United Los Angelesben fog készülni, ahol előbb július 15-én a helyi Galaxyval, majd két nappal később a Real Salt Lake-kel mérkőzik meg.

Ezután útra kel a csapat, hogy előbb Houstonban letudja a derbit, majd 23-án a Real Madriddal találkozzon Santa Clarában, 26-án pedig a Barcelonával Washington D.C.-ben.