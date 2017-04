Fékezhetetlenül termel a jánkmajtisi gólgép

Magyarország legjobban termelő csatárát úgy hívják, hogy Balás Gergely. Ha még soha nem hallotta ezt a nevet, ne ostorozza magát: az aranylábú csatár nem az élvonalben, hanem a szabolcsi megye háromban szórja a gólokat.

A Rangado.hu időt és energiát nem kímélve összegyűjtötte a magyar focipiramis egyes szintjeinek legjobb góllövőit az NB I-től egészen a BLASZ IV-ig. Ahogy az várható volt az osztályok sorszámának emelkedésével nő a gólkirály-jelöltek termelékenysége is.

Így aztán az élvonal góllövőlistát vezető Eppel Márton a maga 11 találátával bizony csak a mezőny végén kullog. Megelőzi őt az NB II legjobb gólvágója, a válogatott Lovrencsics Gergő testvére, Lovrencsics Balázs (13), a harmadosztály legjobbja, a Keleti csoportban vitézkedő, 24 gólnál járól Kokenszky Norbert (Rákosmente KSK) is.

A megyei bajnokságokban pedig úgy termelnek, hogy az még a GDP-re is jó hatással lenne, ha beleszámítana. A megyei első és másodosztályban egyaránt Veszprém megyei focistának jár a babérkoszorú: a magasabb osztályban Venczel Zoltán (Pápai Perutz FC 38 gól), míg az alacsonyabban Horváth Gábor (Tótvázsony 42 gól) áll a lista élén.

A megyei IV-ben, azaz a BLASZ 2. csoportjában szereplő Nimród SE focistája, a 38 gólos Könczey Zsoltot kellene utolérnie annak, aki gólkirály szeretne lenni.

Na, de ki az abszolút első? Nos, ő a megye háromból érkezik. Méghozzá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnoksá Szatmár csoportjából kerül ki: Balás Gergely 75 gólnál jár.

A csoportot 18 mérkőzés után hibátlan mérleggel, 124-22-es gólkülönbséggel vezető Jánkmajtis igazi nézőcsalogató focit játszik, négynél kevesebb gólt csak véletlenül rúgtak, inkább biztosra mennek, és rúgnak hetet, nyolcat, tízet az ellenfeleknek. Balás Gergely is ritkán áll meg egy mezei mesterhármasnál, többször is előfordult vele, hogy hét góllal a tarsolyában hagyta el a pályát. A 35 éves futballista veretes múlttal érkezett a szabolcsi csapathoz, pályafutása csúcsán megfordult az egyaránt élvonalbeli DVSC, Diósgyőr és Győri ETO csapatában is.

Persze, véletlenek nincsenek. Egyértelmű, hogy Jánkmajtison játsszák a jó focit, abban a faluban, ahol a magyar fociról számtalan örökbecsű könyvet (Gyógyít6atlan?, Korkép (Mi újság a Fradinál?), Miért vesztettek Puskásék? stb.) író Végh Antal született.