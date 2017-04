Dybala túlragyogta Messit, a Juve kiütötte a Barcát a BL-ben

A Juventus lehengerlő játékkal 3-0-ra legyőzte a Barcelonát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Paulo Dybala már 22 perc után kétgólos előnyhöz juttatta az olaszokat, a végeredményt Giorgio Chiellini állította be a második félidőben. Akárcsak a PSG elleni nyolcaddöntő első felvonásán, úgy Torinóban is tetemes hátrányt szedett össze a Barca, de a rutinosabb Juve ellen nehezebb dolga lesz, ha ismét csodát akar tenni a visszavágón. A BL-este másik találkozóját szerdára halasztották, miután több robbanás történt az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartó Borussia Dortmund buszának közelében.