Neymar kitapsolta magát az El Clásicóról

A spanyol liga fegyelmi bizottsága egyről három mérkőzésre hízlalta Neymar eltiltását, így a Barcelona brazil klasszisa egészen biztosan kihagyja a Real Madrid elleni rangadót, az El Clásicót.

Ami hétfőn még csak egy ijesztő forgatókönyv volt, az kedd délutánra valósággá vált: a spanyol liga fegyelmi bizottsága három mérkőzésre tiltotta el Neymart, az FC Barcelona brazil klasszisát.

Neymart a Málaga elleni mérkőzésen kiállított a játékvezető, aki ezt nagyon nehezen fogadta, és gúnyosan megtapsolta Jesús Gil játékvezetőt.

A piros lapért automatikusan járt volna az egy meccses eltiltás, ami csak annyit eredményezett volna, hogy Neymar a Real Sociedad elleni találkozót kihagyva rápihenhetett volna a Real Madrid elleni szuperrangadóra. Így azonban az El Clásicót is kénytelen lesz a lelátóról nézni, ahogy az Osasuna ellen sem léphet pályára.

Táptalajt adunk az összesküvés-elméletek rajongóinak: Sergio Ramos az előző idényben a Las Palmas elleni meccsen - két fordulóval az El Clásico előtt - kapott pirosat, ami után megtapsolta a játékvezetőt. Egy mérkőzésre tiltották el.

A találkozó nem csak a presztízs miatt lesz fontos a katalánoknak (és persze a Realnak), hanem azért is, mert a fővárosiak egy meccsel kevesebbet játszva is három ponttal vezetnek, és, ha nyerni tudnának április 23-án, akkor vélhetően el is dőlne a bajnoki cím sorsa.