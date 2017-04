Igazi vezetőként buzdította csapattársait Ibrahimovic

Lelkesen próbálta még jobb teljesítményre bírni csapattársait a Manchester United támadója az Anderlecht elleni Európa Liga negyeddöntőben.

Az angolok a 36. percben szereztek vezetést Mhitarjan góljával, Zlatan Ibrahimovic pedig - a kikockázott videó szerint - azt mondta a többieknek: We need to do more lads. We need to do more." Vagyis: "Többet kell tennünk, srácok. Többet kell tennünk."

A lelkesítő mondat a 8. másodpercben hangzik el:

A buzdítás azonban kevésnek bizonyult, az Anderlecht a 86. percben ugyanis egyenlített Dendoncker találatával.