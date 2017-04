Óriási dráma a milánói csúcsderbi 97. percében

Az Internazionale a 83. percben már 2-0-ra vezetett az AC Milan elleni városi rangadón, ám remek hajrával sikerült pontot szereznie az olasz labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában.

A korai - ebédidős - kezdés azt szolgálta, hogy főműsoridőben legyen látható az összecsapás Kínában, miután a Milan csütörtöki eladását követően már a város mindkét patinás csapata kínai tulajdonban van.

A mérkőzés az első félidőben eldőlni látszott, mivel a 34. percben Candreva, majd a 44.-ben Icardi jóvoltából kétgólos előnyre tett szert az Inter.

A rivális a 83. percben Romagnoli révén szépített, majd a hosszabbításban, annak is a 97. percében Zapata egyenlített.

Orsato bíró eredetileg csak öt percet hosszabbított volna, de az Inter látványos időhúzása miatt jelezte, hogy nem lesz vége a meccsnek a 95. percben. A Milan ezt használta ki, volt is nagy öröm a szurkolói részéről az egyenlítés után, amelynél a gólvonal-technológiát is be kellett vetni.

A tabellán az AC Milan továbbra is a hatodik, az Inter pedig a hetedik.

Serie A, 32. forduló:

Internazionale-AC Milan 2-2 (2-0)

A nyitómeccs után így festett a tabella: