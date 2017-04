A Vasas ellen el van átkozva a Fradi a Groupama Arénában

A Vasas 2-1-re legyőzte a Ferencvárost a Groupama Arénában az NB I 27. fordulójának záró mérkőzésén. Az angyalföldiek így megszilárdították a helyüket a dobogón, a Ferencvárosnak pedig már csak matematikai esélye van a címvédésre.

A Ferencváros uralta az első félidőt, nem csak a labdát birtokolták többet a hazaiak, de a nagyobb helyezetek is előttük adódtak - Varga Roland lövését óriási bravúrral védte Nagy Gergely -, miközben a Vasas szórványos akció is magukban hordozták a veszélyt. A bajnoki címvédő ezúttal láthatóan összeszedettebben játszott és koncentráltabban játszott, mint az elmúlt hetekben, aminek köszönhetően a félidő ráadásában az vezetést is megszerezte Sternberg életerős lövésével.

A második félidő hasonló forgatóköny szerint indult, azonban mire a félidő közepére értünk, már gyökeresen megváltozott a helyzet. Előbb az 55. percben egy szép támadás végén Berecz Zsombor vágta tíz méterről a visszagurított labdát Holczer Ádám kapujába - Dibusz Dénes ezúttal csak a kispadon kezdett -, majd két perccel később Hüsing rúgott luftot az öt és felesen, így Mahir Sagliknak csak a kapuba kellett passzolnia a labdát, és máris 2-1 a Vasas javára.

És ezzel még nem volt vége a Fradi megpróbáltatásainak: a 62. percben Nalepa csak sárga lapot érő szabálytalanság árán tudta megállítani a kilépő Remilit, és miután a lengyel védőnek már volt egy sárgája, be is fáradhatott az öltözőbe.

A Vasas nem nagyon forszírozta, hogy eldöntse a mérkőzést, sőt tíz perccel a lefújás előtt Hüsing egyenlíthetett volna, ha az öt és felesről nem az üres kapu mellé rúgja a labdát.