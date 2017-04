Nemi erőszakkal vádolják Cristiano Ronaldót

Gott sei immer an seiner Seite. Er könne das fühlen, sagt Cristiano Ronaldo. "Da ist jemand, der mich lenkt." Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 32, geboren in Funchal auf Madeira, getauft in der Kirche Santo António, gesegnet mit Talent. Der Weltfußballer von Real Madrid bekreuzigt sich oft nach einem wichtigen Tor oder schickt mit einer Geste Grüße in den Himmel.