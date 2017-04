Szalai-duplázott, BL-ben a Lipcse

Többek közt Szalai Ádám két góljával nyert a Hoffenheim a német bajnokságban, míg Gulácsi Péter csapata, a Leipzig magabiztos hazai győzelemmel biztosította be a legalább Bajnokok Ligája-selejtezőt érő pozícióját. A Dortmund először játszott bajnokit a kedd esti bombatámadás óta. Talán már kissé nyugodtabban játszott, mint szerda este a Monaco ellen, most nyert is 3-1-re. Csak Dárdai Pál lehet szomorú a Hertha miatt.