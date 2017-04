Jeges mémeső zúdul Kassai nyakába

Nem apad a netes poénáradat Kassai Viktor játékvezetőről, aki számos tévedés mellett hozta le a Real Madrid–Bayern München BL-negyeddöntőt. A madridi meccset 4-2-re nyerték a hazaiak, ezzel elődöntőbe jutottak, de a lefújás után Bayern-sztárok rontottak Kassaiék öltözőjére. A mémek egy része megkérdőjelezi a továbbjutás jogosságát, mások egyszerűen csak a pocsék napot kifogó bíróval élcelődnek. Jöjjön a legjava.

Franck Ribéry, a Bayern klasszisa hamar beindította a mémgyárat, de ebben még a düh dominált, nem a humor:

Az alábbi plakát arra utal, hogy a 2012-es Eb-n Kassai súlyosat tévedett a házigazda ukránok kárára. Az eset után egy időre jegelték is nemzetközi szinten:

Merész párhuzamok is előkerültek, például Pelé és C. Ronaldo is lesszabály nélkül játszott a vicc szerint:

Pedig nem is volt les valójában:

Ezt a poént már többször elsütötték korábban, de még mindig üt:

Hogyan látják a Realt a szurkolói, és hogyan mindenki más?

Egy képen a Real Madrid legendája... és Cristiano Ronaldo:

És végül már az új Real Madrid-logót is bemutatták: