Kassai Viktornak volna mire szerénynek lennie

Cristiano Ronaldo három gólja mellett a bíráskodás miatt is hosszú ideig beszédtéma lesz a kedd esti Real Madrid – Bayern München (4-2) labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágója. A Kassai Viktor vezette magyar bírócsapatnak akadt néhány olyan döntése, amely döntően befolyásolta a találkozó végkimenetelét. Kassai partjelzői sem álltak a helyzet magaslatán, ettől azonban a tény az, hogy az egész futballvilág a legmagasabban jegyzett magyar játékvezetőről beszél. Ami azért baj, mert egy ilyen mérkőzés után a futballról, a cselekről, a taktikáról kellene beszélni. Nem pedig a játékvezetésről.

Ismétlés a tudás anyja, soroljuk csak most fel pontokba szedve azokat a játékvezetői döntéseket, amelyek felbőszítették a futballvilágot a kedd esti mérkőzés után.

Sorozatos hibák a BL-negyeddöntőben

1. 83. perc: Kassai másodszor adott sárgát a müncheni Vidalnak, aki ezzel a kiállításig jutott. (Vidal korábban már elkövetett olyan szabálytalanságot, amely miatt megérdemelte volna a második sárgát, de akkor Kassai nem fújt. Ez a szabálytalanság viszont nem volt az, úgyhogy a kiállítás jogtalannak bizonyult.)

2. A hosszabbítás legelején Casemirót a tizenhatoson belül felrúgta Boateng. A müncheni szurkolókat kivéve az egész Bernabeu-stadion tizenegyest látott – Kassai Viktor nem.

3. A 105. percben Cristiano Ronaldo mellel vette le a labdát a tizenhatoson belül, majd megszerezte a Real Madrid második gólját. A probléma csak az volt, hogy a portugál klasszis lesen állt. Itt a partjelzőnek kellett volna mindezt jeleznie, de ez is elmaradt, Kassai megadta a gólt.

4. A 110. percben újabb lesgól, amelyet újra Ronaldo szerzett. Marcelo egyedül tört a német kapu felé, majd önzetlenül Ronaldo elé tálalt. A portugál, ha néhány centivel is, de lesen volt az átadás pillanatában.

A meccs alakulását tekintve az első és a második hibát is sorsdöntőnek kell minősítenünk. És akkor még nem beszéltünk a Bayern első góljáról, amelyet Lewandowski büntetőből ért el.

A tizenegyest megelőző szituáción – Casemiro lépett be Robben elé – szintén el lehet meditálni, de fogadjuk el, hogy ez megadható tizenegyes volt.Kassainak két ítélete megroppantotta az amúgy nagyot küzdő Bayernt. A magyar játékvezetőnek nem ez volt az első olyan csúcsmeccse, amelyen döntő jelentőségű hibát követett el.

Voltak előjelei a tévedéssorozatnak

Mielőtt felidéznénk a legnagyobb vihart kiváltó eseteket, emlékezzünk arra, mi történt a labdarúgó-NB I. 23. fordulójában, az Újpest–Honvéd mérkőzésen. 1–0-s Honvéd-vezetésnél Lanzafame lépett ki a labdával, amikor az újpestiek kapusa, Balajcza a tizenhatoson belül elütötte a kispesti támadót. Nem volt olyan ember az országban, aki ne látott volna tizenegyest – egyet kivéve, Kassai Viktort. Miért citáltuk ide mindezt?

A Honvéd jelenleg egypontos előnnyel vezeti a bajnokságot a Videoton előtt. Bár ma még nem tudhatjuk, de könnyen lehet, hogy ez a meg nem adott tizenegyes sorsdöntően befolyásolja majd a bajnokság végkimenetelét. Hiszen azon a március 11-i meccsen az Újpest csak a 91. percben tudott egyenlíteni, így mondhatjuk, hogy az az ítélet sorsdöntő hiba lehet. De Kassai nemcsak ezen a mérkőzésen nem mutatott jó formát, hanem az Európa Ligában március 16-án lejátszott AS Roma–Lyon rangadón sem. Az olaszok egyértelműen Kassai nyakába varrták a kiesést, mert előbb Lucas Tousart kezezése után nem adott meg egy tizenegyest, majd a római Edin Dzeko gólját érvénytelenítette les címén – pedig az a támadás nem volt les.

2012-ig szinte töretlenül ívelt felfelé Kassai karrierje

Kassai Viktornak a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságig meredeken ívelt felfelé a nemzetközi karrierje. Ennek a felfelé ívelő pályafutásnak a két csúcspontja az volt, amikor a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon 35 évesen megkapta a Németország–Spanyolország elődöntőt, majd egy évvel később ő vezethette Londonban a Barcelona–Manchester United BL-döntőt.

Bár a magyar sajtó mindkét mérkőzés után az egekbe emelte a játékvezetőt, azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a vb-elődöntőn a németek kértek rajta számon egy tizenegyest, míg a BL-fináléban a Manchester United egyenlítő gólja lehetett les. Összességében azonban Kassait ekkor a világ egyik legjobb játékvezetőjének tartották, akit arra is esélyesnek tartottak, hogy 37 évesen, 2012-ben Eb-döntőt vezessen Kijevben. De már az Eb előtt akadt egy olyan meccs, amely után egy egész ország kívánta pokolba a magyar játékvezetőt.

Kassait gyűlölő oldalt csináltak az észtek

A 2011. november 11-én Tallinban lejátszott Észtország–-Írország (0-4) Európa-bajnoki pótselejtező után az észtek Kassai Viktort gyűlölő oldalt indítottak a Facebookon, mert nem bírták elviselni, hogy a magyar játékvezető két játékosukat is kiállította. Kassai erről később így beszélt az Origónak:

Én azt vallom, aki játékvezetésre adja a fejét, az készüljön fel arra, hogy nem fogják szeretni. Hogy ezek az emberek kevesen vagy többen lesznek, az attól is függ, hogy az illető milyen szinten vezet. Aki a megye hármas bajnokságban fúj, arról nyilván nem lesz több ezer ócsárló komment, tehát az előnye és a hátránya is megvan annak, ha valaki híresebb."

Itt senki nem fog szeretni - interjú Kassai Viktor játékvezetővel Kassai Viktor, az idei BL-döntő játékvezetője szerint sok fals információ van a korábbi válogatott labdarúgó Bognár György írásában, aki a Nemzeti Sportban a magyar futball vámpírjainak nevezte a bírókat. Kassai kemény világnak tartja a játékvezetést, amelybe bele kell erősödni, és...

A donyecki tévedés kis híján végzetes volt

A tallini botrány ellenére Kassait továbbra is azok között a bírók között tartották számon, akiknek esélyük volt a 2012-es Eb-döntő levezetésére. Erre azonban nem került sor, mert 2012. június 19-én az Ukrajna–Anglia Európa-bajnoki csoportmérkőzésen olyan hibát követett el, amely után azonnal haza kellett jönnie a tornáról.

Arra talán mindenki tisztán emlékezik, hogy egy ukrán támadás után a társrendező csapat Devics révén gólt ért el (a visszajátszások egyértelműen bizonyították, hogy a labda teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon), arra viszont kevesebben, hogy az ukrán támadás eleve lesről indult. Ennél a szituációnál előbb Erős Gábor partjelző nem lengetett, majd az alapvonalon álló Vad II. István nem jelezte Kassainak a gólt.

A játékvezetők is együtt sírnak, együtt nevetnek, a balhét Kassai vitte el, ez a hiba pedig egészen a 2014-es világbajnokságig elkísérte őt. A FIFA ugyanis nem nevezte a magyar bírót a Brazíliában megrendezett világbajnokságra.

Botrányos BL-elődöntő 2013-ban

Egy ilyen döntés után az sem lett volna csoda, ha Kassai nemzetközi karrierje végleg kettétörik, ám az ő esetében nem ez történt. Még egy év sem telt el az emlékezetes donyecki meccs óta, amikor 2013. április 23-án Kassai megkapta a Bayern München–Barcelona Bajnokok Ligája-elődöntőt, amelyet a bajorok 4-0-ra nyertek meg, de az ottani bíráskodásban sem volt sok köszönet.

Kassait három gólért hibáztatják a spanyolok Keményen odacsapott a Marca a Bayern-Barcelona Bajnokok Ligája-elődöntőt vezető Kassai Viktornak, a spanyol sportnapilap szerint ugyanis a négy hazai gól közül három szabálytalan körülmények között

Juan Andujar Oliver egykori játékvezető azt mondta, hogy a négy gólból egyedül az utolsó volt szabályos. Az elsőnél Dante szinte rámászott Daniel Alvesre, és két karral átfogva szabálytalankodott ellene, a másodiknál Mario Gomez egyértelműen lesen állt, a harmadiknál pedig Thomas Müller szabálytalanul blokkolta a Robbent üldöző Jordi Albát.

Champions League | Bayern Múnich 4-0 FC Barcelona | El árbitro Viktor Kassai, un protagonista involuntario del Bayern-Barça - RTVE.es ÓSCAR LÓPEZ CANENCIA La elección del húngaro Viktor Kassai como árbitro principal del Bayern Múnich 4-0 FC Barcelona de semifinales de la Champions League inspiraba confianza a la afición culé, pero tras el pitido final más de uno cambió de opinión. Kassai era un colegiado de buenos recuerdos para el barcelonismo.

Mindez már az UEFA játékvezetői bizottságának is sok volt. Kassai Viktor – azok után, hogy 2011-ben döntőt, majd 2012-ben és 2013-ban elődöntőt vezetett a Bajnokok Ligájában – a következő két idényben csak epizodista lehetett a legrangosabb európai kupasorozatban.

A 2013/14-es szezonban a legjobb tizenhatig "jutott", egy évvel később pedig odáig sem, mert a 2014/15-ös BL-idényben mindössze egy BL-selejtezőt (Celtic–Maribor) és két csoportmeccset (Real Madrid–Liverpool és Arsenal–Dortmund) bíztak rá. Kassainak innen kellett újra felépítenie magát, amely ennyi hiba és tévedés után a világ egyetlen játékvezetőjének sem egyszerű feladat.

Tévedések voltak – lesznek?

Két dolgot ugyanakkor érdemes leszögezni. Az első, hogy amióta a futball létezik, játékvezetői hibák is vannak. A másik, hogy bár lassan annyi bíró működik közre egy-egy meccsen, ahány főből egy futballcsapat áll, ezzel semmit sem csökkent a tévedések lehetősége. Ha a tavaly decemberi klubvilágbajnokságon sikeresen debütált videobíró a Real–Bayern BL-negyeddöntőn is rendelkezésre áll, minden bizonnyal elmarad a jogtalan Vidal-kiállítás, és vissza lehetett volna nézni a lesről esett gólokat is. Kassai Viktor volt az, aki a futballtörténelem során először tavaly decemberben a Kashima Antlers – Atlético Nacional (3-0) klubvilágbajnoki mérkőzésen a videobíró segítségét kérte annak a büntetőnek a megítélésénél, amelyből Doj Soma megszerezte az első gólt. Ez volt az első eset, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalos tornáján igénybe vették ezt az eszközt.

Akik figyelik Kassai Viktor pályafutását, tudják, hogy a magyar bíró idehaza gyakran keveredett verbális összetűzésbe a játékosokkal. Tény, hogy Kassai az NB I-es mérkőzéseken teátrális mozdulatokkal és hosszú szövegekkel igyekszik rendet tenni a pályán. (Érdekes, hogy ezt a stílust a nemzetközi mérkőzéseken kevésbé alkalmazza.) A legnagyobb vihart kiváltó eset az NB I tavaly őszi idényében történt, amikor Kassai a 3–3-ra végződött Ferencváros–Újpest mérkőzésen küldte el keresetlen szavakkal az újpesti Souleymane Diarrát.

Verbális harcok a magyar bajnokikon

Az M4 tévéközvetítésén az volt leolvasható Kassai szájáról, hogy azt mondja az Újpest – magyarul egyébként nem beszélő – légiósának, Diarrának, hogy "húzzál innen", illetve hogy "ne dumálj". Vagyis pimaszul és agresszíven tegezte le futballistát.

Kassai Viktor bíró arrogáns viselkedése: a csapatok választ várnak A Ferencváros megdöbbenne, ha valóban az történt volna, ami a felvételeken látszik, míg az Újpest az MLSZ-szel közösen szeretné tisztázni a dolgot. Az M4 közvetítésén az olvasható le Kassai szájáról, hogy azt mondja az Újpest - magyarul egyébként nem beszélő...

Külön érdekesség, hogy ezt a meccset megelőzően, pár hónappal korábban, 2016 májusában Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a következőket mondta a magyar játékvezetőkről: „...mindez nem azt jelenti, hogy minden játékvezető megfelelően viselkedik. Mert hallok vissza olyat is, hogy a játákvezető használ olyan hangnemet a játékosokkal a pályán, ami elfogadhatatlan.

Azt üzenem, ha visszajut hozzám, és igazolható, akkor engem nem érdekel, hogy FIFA-játékvezető vagy megyei, ki fog kerülni a játékvezetői keretből.”

MLSZ-elnöki szigor ide vagy oda, Kassai az ominózus Üllői úti eset után sem került ki a keretből. A Ferencváros vezetősége annyira elégedetlen volt Kassai munkájával, hogy az ősz folyamán kísérletet tett arra, hogy a klub leiratkozzon a játékvezetőről, azaz hogy Kassai ne vezethessen többet Fradi-meccset. Ez azonban a jelenlegi szabályok között nem lehetséges, így – bár Kassait hosszú ideig nem küldték a Ferencváros mérkőzésére – a tavaszi idényben már újra fújt a Fradinak a Paks ellen 3–1-re elvesztett mérkőzésen.

Idén biztosan nem vezet európai kupadöntőt

Kassai Viktor és csapata idén sem a Bajnokok Ligájában, sem az Európa Ligában nem vezet majd döntőt. Ezt nem azért írjuk le, mert biztosak vagyunk abban, hogy a keddi teljesítménye után erre nem lesz esélye a magyar bírónak, hanem azért, mert Kassai a május 20. és június 11. között Dél-Koreában rendezendő U20-as világbajnokságon bíráskodik. Márpedig az európai kupák két fináléját éppen ebben az időszakban rendezik meg. Ezt a döntést idén március 23-án tették közzé. Tehát már akkor tudták, hogy Kassaival idén az európai kupafinálékon nem számolnak.

Az a játékvezető, aki 14 éve, azaz 2003 óta folyamatosan vezet nemzetközi mérkőzéseket, aki BL-döntőt és vb-elődöntőt fújt, egészen biztosan a világ legjobb bírói között van. De éppen a múltbeli sikerei miatt volna mire szerénynek lennie Kassai Viktornak. Ez ugyanis mindig segít, ha az ember gödörbe kerül. Legyen az sportoló, edző, vagy éppen labdarúgó-játékvezető. Még akkor is, ha a maga területén a világ egyik legjobbja.