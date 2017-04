Egy világklasszis balhátvéd, aki lejátszotta a Bayern sztárjait

A Real Madrid és a Bayern München összecsapása nemcsak a 2016–2017-es szezon egyik legérdekesebb párharca volt, hanem a modern futballt szemléltető folyamatábra is, amelyben Marcelo volt az egyik központi figura. A brazil szélső hátvéd nemcsak technikailag, hanem átvitt értelemben is Roberto Carlos méltó utódja a Realnál, és a világ labdarúgásában is.