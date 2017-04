Félelmetes Juventus: Messi pofára esett, Neymar elsírta magát

A Juventus 180 percen át képes volt elnémítani a Barcelona káprázatos támadósorát, így összességében megérdemelten és tekintélyt parancsoló fölénnyel jutott be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ezt a katalánok is elismerték. A Dortmundot kiejtő AS Monaco kettős győzelemmel lépett a négy közé, ahogy már megszokhattuk, ezúttal is a felbecsülhetetlenség felé tartó Kylian Mbappé volt az este fénypontja.

Bár kaptunk klasszikus párosításokat és láttunk emlékezetes meccseket a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében (Juventus-Barcelona 3-0, Real Madrid-Bayern München 4-2), izgalomból, vagyis inkább fordulatból nem jutott sok a pártatlan nézőknek. A legjobb nyolc között búcsúzó négy csapat összesen 22 percig állt továbbjutásra a negyeddöntő 750 játékpercéből.

A Leicester City, a Borussia Dortmund és a Barcelona egyetlen percig sem érezhette magát az elődöntőben, a visszavágót hosszabbításra mentő Bayern München az első mérkőzés 22. és 47. perce között állt csak továbbjutásra. Így aligha lehet kétségünk, az AS Monaco, az Atlético Madrid, a Juventus és a Real Madrid kiérdemelte, hogy ott legyen az elődöntő sorsolásán, amelyet április 21-én, pénteken déli 12 órakor tartanak a svájci Nyonban.

A Juventus nem a PSG

„Az első mérkőzés után nehéz dolgunk volt. A Juventus tudja, hogyan kell védekezni és ezt stílusosan bizonyította. Összességében az olaszok voltak jobbak a párharcban és megérdemelten jutottak az elődöntőbe" – szolgált rövid összefoglalóval a 0-0-ra végződő visszavágó után Gerard Piqué, a Barcelona hátvédje, aki köszönetet mondott a Camp Nou közönségének, amiért akkor is éltették a csapatot, amikor már nem volt esély a továbbjutásra. „Büszke vagyok" – írta.

Piqué nem tévedett, a hazai pályán elért 3-0-s győzelem után a Juventus esélyt sem adott a Barcának egy második csodára, tette mindezt szinte tökéletes védekezéssel.

A szezon végén távozó Luis Enrique minden hazai BL-mérkőzését megnyerte a Barcelona vezetőedzőjeként, kivéve a szerda estit. Az olasz bajnok teljesítményének fényét az is emeli, hogy 180 percen át tudta nulla gólon tartani azt a csapatot, amely ebben a szezonban hazai pályán átlagban 5.25 gólt szerzett a BL-ben.

„Gyors futballt akartunk játszani sok kapuralövéssel, de nem voltunk elég élesek a támadóharmadban. Ilyen a futball, egy remek mérkőzést láthattunk két nagyszerű csapattól, megemelem a kalapomat a Juventus előtt" – mondta a Barcelona vezetőedzője.

Luis Enrique egyik kívánsága sem teljesült. A Barcelona sorozatban másodszor búcsúzott a BL-től a negyeddöntőben, és 2008, illetve 2013 után szerzett gól nélkül vesztett el egy kieséses párharcot. A torinói odavágón négy kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel a Barcelonától, a visszavágón viszont csupán egyszer találta el Buffon kapuját a 300 millió eurós támadósor.

Hasonló a 2009-2010-es szezon óta nem fordult elő a Barcával a BL-ben. Az az egyetlen kaput eltaláló lövés Lionel Messi nevéhez fűződik, de ő sem zárt jó estét: 7 próbálkozásából egyet blokkoltak, öt pedig mellé ment. Az argentin ennél pontatlanabb csak egyszer volt karrierje során a BL-ben (2011-ben 6 lövése ment mellé a BATE Boriszov ellen).

Messi ezzel legutóbbi négy BL-negyeddöntőjén maradt gól nélkül, ráadásul még csúnyán az arcára is esett:

Neymar szintén negatív rekordot döntött: 46 alkalommal vesztette el a labdát a visszavágón, ez a legtöbb egy játékostól ebben a BL-szezonban. A lefújás után nem is bírta elrejteni érzelmeit, a könnyeivel küszködő támadót honfitársa, a Barcelonától a Juventushoz igazoló Dani Alves és csapattársai vigasztalták.

„Miután Andrea Barzagli is pályára lépett, úgy éreztem, akkor sem kapnák gólt, ha egy napon át fociznánk" – mondta a meccs után joggal elégedett Massimiliano Allegri, aki három éven belül másodszor vezette BL-elődöntőbe a Juventust.

„Kiváló volt a védekezésünk, de támadásban nem remekeltünk, sok ígéretes kontratámadást elpazaroltunk. Szinte példátlan, hogy egy kieséses párharcban ne szerezzen gólt a Barcelona, amely hazai pályán teljesen más futballt játszik, rendkívül gyorsan járatják a labdát. Csak egy remek csapat ejtheti ki a Barcát ilyen különbséggel, de a játékosaimnak látniuk kell, hogy még mindig van hova fejlődniük, csak így lehetünk sikeresek."

Leonardo Bonucci nem csak az eredménytől, hanem a mezcserétől is meghatódott.

„Boldog vagyok, hogy mezt cserélhettem a világ legjobb játékosával, csodálatos darabja lesz a gyűjteményemnek. Biztosak vagyunk benne, hogy az elődöntőben egyik csapat sem akar találkozni velünk. A Juventus már félelmet ébreszt az ellenfelekben, más nem is lehet a célunk, mint a döntő" – mondta a hátvéd.

Nem lassít az üstökös

A Bajnokok Ligája elődöntőjében egyértelműen a Borussia Dortmundot kettős győzelemmel, 6-3-as összesítéssel búcsúztató AS Monaco a meglepetéscsapat, hiszen a selejtezőből indulva jutott el a legjobb négyig, a sorozat történetében első csapatként.

A merénylettel beárnyékolt első mérkőzéshez hasonlóan a visszavágó sem indult egyszerűen a Dortmundnak: a találkozó ötperces késéssel kezdődött, mert az rendőrök 22 percen át feltartották a németek buszát.

A mérkőzésen sem javult a Dortmund helyzete, hiszen a Monaco 18 éves csodacsatára, Kylian Mbappé már a 3. percben megkezdte a gólgyártást, Radamel Falcao pedig a 17. percben 2-0-ra változtatta az állást, ezzel pedig el is dőltek a lényeges kérdések. Marco Reus gólja mégvisszahozott némi reménysugarat, végül a BL-szezon leggyorsabb cserególja állította be az összesítésbeli 6-3-as végeredményt.

Valere Germain pályára lépése után 22. másodpercben talált be:

A francia csatár gólja azt jelentette, hogy a Monaco első csapatként szerzett zsinórban négy mérkőzésen legalább 3 gólt a kieséses szakaszban – nem véletlenül nyert sok új szurkolót magának a hercegségbeli csapat ebben az idényben.

A dortmundi mérkőzéshez hasonlóan szerdán is elsőként eredményes Mbappé pedig az első játékos lett, aki a BL-kieséses szakaszában karrierje első négy mérkőzésén egyaránt betalált. 18 évesen nemcsak Európa egyik leghatékonyabb gólszerzője, hanem már most a hetedik legeredményesebb francia a BL történetében és csak Raúl (6) szerzett nála több BL-gólt a 19. születésnapja előtt (5), de ez a rekord is könnyen átíródhat, hiszen csak ebben a szezonban van még minimum 180 perce a pályán.

„Az ellenfelek minden bizonnyal minket szeretnének kapni a pénteki sorsoláson. Bár nem vagyunk favoritok, de azt megígérhetem, hogy az elődöntőben is támadni fogunk" – tekintett előre a Monaco portugál vezetőedzője, Leonardo Jardim.