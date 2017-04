Feczesin Róbert neve Dél-Koreában sok kaput megnyit

Feczesin Róbert a téli átigazolási időszakban a Videotontól szerződött Dél-Koreába, a Csonnam Dragons labdarúgócsapatához. Kwangyang városában Feczesin pár hét alatt igazi sztár lett, a helyi taxisofőrök tökéletesen ejtik ki a nevét, ha pedig egy magyar ember erre téved, akár jelszóként is használhatja a csatár nevét. Az Origo helyszíni riportja Kwangyangból, ahol a Csonnam Dragons szombaton első hazai győzelmére készül a bajnokságban.

27 éve tartó sportújságírói pályafutásom alatt sok mindent láttam már, de olyat még nem, hogy egy magyar futballista neve legyen a jelszó egy dél-koreai repülőtéren. A Szöulból Joszuba tartó gép leszállása után nem sokkal egy napszemüveges taxisofőr lépett oda hozzám a légikikötő érkezési oldalán és csak annyit kérdezett: Feczesin?

A jelszó: Feczesin

Kiejtése tökéletes volt, mondtam neki, hogy engem nem így hívnak, de ez kevéssé érdekelte. Mivel az Origo az első magyar sajtóorgánum, amely a helyszínen látogatta meg a Videotonból ide igazolt magyar játékost, a Csonnam Dragons menedzsere jobbnak látta, ha nem vesződik sem lapunk nevével, sem az enyémmel. Így aztán a taxiban, a stadion melletti hotel recepcióján egy a jelszó: Feczesin. Ha pedig ez elhangzik, akkor a taxis negyven perc alatt Joszuból Kwangyangba repít, a hotelben a stadionra néző szobát kapok, a vacsoránál meg annyit présel ki magából a pincér, hogy Feczesin, miközben előszeretettel ajánlja az ország nemzeti ételét, a kimcsit.

Szoba kilátással. A Baekwoon Plaza Hotel hetedik emeletéről ezt látja az utazó Forrás: Lantos Gábor

Az 1994-ben alapított klub nem kezdte jól a koreai bajnokságot. Az ötödik fordulóban, április 15-én a szintén kiesőjelölt Incsön otthonában nyertek 3-1-re, ez volt Feczesin csapatának az első győzelme. A bajnokság nyitányán a Csondzsu otthonában kaptak ki 2-1-re, Feczesin Róbert ezen a meccsen rögtön góllal mutatkozott be. A következő körben a Sangju együttese 3-1-re verte a Sárkányokat, a magyar csatár ezen a meccsen is gólt lőtt. A harmadik fordulóban a Csedzsu, a negyedikben pedig a Pohang csapata is nyerni tudott a Csonnam ellen, így négy fordulót követően nulla ponttal álltak a táblázaton. Létkérdés volt számukra az első győzelem, most pedig abban reménykednek, hogy a szombaton magyar idő szerint 8 órakor kezdődő meccsen, a 7. helyezett Ulsan ellen meglesz az első hazai sikerük.

"Egy nappal a mérkőzés előtt az egész csapat a klubházban alszik" - nyilatkozta a magyar csatár az Origónak.

Ilyenkor már nem is engednek ki bennünket, az edzés után közös videózás és taktikai megbeszélés is szerepel a programban." Ennek ellenére sikerült találkoznom Feczesinnel, mert a stadion tartóoszlopain az összes játékos fényképe ott virít. Az övé is.

A stadion tartóoszlopán Feczesin Róbert fényképe köszön ránk Forrás: Lantos Gábor

Pénteken délután a stadion kapuja tárva-nyitva állt, a fényképezőgéppel a nyakamban simán besétáltam. A biztonsági személyzet hajlongva köszöntött.Mivel látták, hogy európai vagyok, plusz a 196 centis magasságom is tiszteletet parancsolt számukra, kedvesen mutatták, hogy menjek be nyugodtan fényképeket készíteni.

Íme a Csonnam Dragons stadionja belülről Forrás: Lantos Gábor

A pálya tökéletes állapotban van, az idő is kellemes, napközben itt már 20 fok fölé megy a hőmérő higanyszála. Az állandó pára könnyű tüllfátyolként borul a tájra, a várost dúsan zöldellő hegyek veszik körbe. Kék eget errefelé ritkán lát az ember, a piszkosszürke égbolt sokkal inkább jellemző.

A Csonnam Dragons együttesének van az egyik legfanatikusabb szurkolótábora Koreában. Szombaton telt házra számítanak az Ulsan ellen Forrás: Lantos Gábor

A magyar viszonyokhoz szokott médiamunkásnak az is furcsa, hogy errefelé mennyire tisztelik az újságírókat. A csapat menedzserével, hosszú hetek óta készítettük elő az utazásomat, ő többször hangsúlyozta, hogy számukra nagy megtiszteltetés, hogy Magyarországról eljött valaki, aki a csapatuk iránt érdeklődik. Mondhatnánk erre, hogy micsoda púder, de a megjátszott udvariaskodás Dél-Koreában teljesen ismeretlen fogalom. Már a szöuli Gimpo repülőtéren a beszállítást végző fiatal nő is földig hajolt, mielőtt az utasok a gépbe tódultak volna. Ami viszont tényleg furcsa, hogy Dél-Koreában nagyon kevesen beszélnek angolul. Annak ellenére így van ez, hogy az ország a világ egyik vezető gazdasági hatalma.

A Csonnam Dragons klubépületének egyik fala Forrás: Lantos Gábor

Meglepetések azért más tekintetben is érik az embert. A stadion körbejárása után a pálya melletti parkolóban egy elegáns szófát fedeztem fel. Ezt.

Vajon ki üldögél ezen a szófán? Forrás: Lantos Gábor

Hosszas töprengés után sem jöttem rá, mi célból tették ide ezt a bútordarabot, de Dél-Korea amúgy is a rejtélyek országa, szóval, sokat nem kell agyalni az ilyen kérdéseken sem. Amúgy errefelé a bajnokság mellett most az is izgalmat okoz, hogy május közepén itt rendezik meg az U20-as labdarúgó-világbajnokságot, amelyen Kassai Viktor is vezet majd mérkőzéseket.

A Csonnam Dragons stadionjának főbejárata Forrás: Lantos Gábor

Ennyire azonban nem érdemes előretekinteni, mert Kwangyangban most mindenki az Ulsan elleni mérkőzésre vár. A szombati találkozóról helyszíni riportban számolunk be.