Öt gól, hátborzongató hangulat a Clásicón

Félelmetes fociélményt hozott a madridi Clásicó: a Real vezetett, majd fordított a Barcelona. Sergio Ramos kiállítása miatt emberhátrányba is került a Real, ám így is egyenlíteni tudott, és ment a győzelemért. Ám a végszót Lionel Messi mondta ki.

Online közvetítés

Talán a sűrű program miatt pár nappal a Barcelona elleni csúcsderbi előtt Madridban még egyáltalán nem érződött a futball-láz. Előbb megvárták a helyiek a Bajnokok Ligája-elődöntők sorsolását (összejött a Real-Atlético), majd szépen ráhangolódtak a Clásicóra.

Vasárnap reggeltől lényegében semmi más nem létezett a városban, minden második ember mezben közlekedett, köztük számtalan turista is. A Real Madrid–Barcelona párbaj már globális látványosság, talán ezért is lehetett hihetetlenül békés a hangulat. Nemhogy szóváltást, de még egy ferde tekintetet sem kaptunk el sem a városban, sem a stadion körül.

A meccs előtt láttuk a lelátón a díszvendégek közt Edmundót, akinek játékosként az Állat volt a beceneve, öltönyben azonban nem tűnt olyan félelmetesnek, a szlovák tévé szakértője pedig Tomas Ujfalusi volt, akire leginkább Fiorentina- és Atlético Madrid-játékosként emlékezhetnek a magyar szurkolók.

Bemelegítés előtt az egyik locsoló szépen eláztatta a pálya mentén összegyűjt tévések egy részét, akik alig győzték letakargatni a drága kamerákat. Bemelegítés közben pedig megjött a dinamika a Clásicóba: a Real-drukkerek fülsüketítő füttyel fogadták Messiéket.

Több mint színház

Kezdésre előkerültek a foci szépségei is: a Real Madrid-himnuszt együtt énekelte a stadion, a hazai drukkerek pedig kifeszítettek egy hatalmas zászlót a kapu mögé.

A Barca végül nem merte bevetni Neymart, noha felmerült, hogy a Sportdöntőbírósághoz fordulnak a hárommeccses eltiltása miatt. Nem kezdett továbbá a vádlisérüléssel bajlódó Mascherano sem. A Real gyógyulgató játékosa, Gareth Bale viszont harcra kész lett, egyenesen a kezdőbe került.

Méghozzá igen jól kezdett a Real: határozottan, a labdát tartva. Talán az elmúlt hetek pofonjait (Neymar eltiltása, málagai vereség, BL-kiesés) érezte még a Barca, mindenesetre a Real dominált a meccs elején. Aztán észhez tért a Barca is, ezt Iniesta villanásai jelezték, illetve Luis Suárez átlövése.

Átvette a kezdeményezést a Barca, a Real mintha az alkalomra várt volna, visszazárt, nem akart mindenáron gyorsan labdát szerezni. Támadásban a hosszú indításokat erőltették, de rendre a katalánok lescsapdájába léptek. Bale szerepeltetése rossz húzásnak tűnt, teljesen formán kívül játszott. A 20. percben Ronaldo lövésénél nagyot kellett védenie Ter Stegennek, miközben a mezőny másik nagy királya, Messi a Real térfelén feküdt a Marcelóval való ütközés miatt.

Messi néhány perces ápolás után visszatért, tampont szorítva a vérző orrához.

Fokozódik a hangulat

Bár a Real-stadion hangulata rossz nyelvek szerint félúton van egy templomé és egy színházé közt, azért a Clásicón ez biztosan nem igaz: minden apró mozzanatot zajos üvöltéssel/füttyel kommentáltak, attól függően ugye, kinek kedvezett az.

Meg is lehetett süketülni a 28. percben: Marcelo átívelésének alászalad Ter Stegen, Sergio Ramos a kapufa tövét találta el, a kipattanót pedig Casemiro bekotorta. Modern foci: a balhátvéd, a középhátvéd és egy védekező középpályás hozták össze a gólt. Öt perc sem telt el, és az addig csak szenvedő Messi szenzációs gólt lőtt, lényegében a semmiből, a régi önmagát idézve.

Megzavarodott a Real, Ramos és Kroos is eladott hátul egy keresztlabdát, de megúszták a bakikat, sőt Modric 25-ről megcélozta a bal felsőt, nagyot kellett védenie Ter Stegennek. Bale megsérült, talán jobban is járt a Real, hogy Asensio érkezett a helyére. A félidő záróakkordjaként Casemiro akasztotta Messit, lap is járhatott volna érte, de a brazil játékosnak volt már egy, Alejandro Hernández bíró megkönyörült rajta. Messi pedig Keylor Navason könyörült meg, a kapus ugyanúgy aláfutott egy beadásnak, mint a kolléga a túloldalon, de Messi az üres kapu mellé lőtt.

Lefújás után dobhártyaszaggató tombolás fogadta a Piqué, Messi, Suárez hármas reklamálását - vélhetőleg Casemiro második sárgájáért lobbiztak. Szünetben aztán megint a béke otthona lett a Bernabeu, alig vártuk, hogy Piqué ismét labdához érjen, mert a Realt rendszeresen piszkáló védő minden tettét hatalmas ellenszenv fogadja Madridban.

Szünet után

Fordulás után Ter Stegen a Real-tábor előtt védett, szó szerint, ugyanis Kroos szépen megcélozta a kapu jobb oldalát. Jellemző, hogy a Real-fanatikusok megünnepelték a Busquetsnek szenvedést okozó Benzemát, majd a Ter Stegent hibába kergető Asensiót.

Továbbra sem találta a ritmust a Barca, de hiába kezdett megint jobban a Real, csak helyzetekig jutott, ráadásul a spori is elvesztette a fonalat, kétszer is erősen vitathatóan adott szabadot a Barcának. Ettől még Paco Alcacer beverhette volna a ziccert az 55. percben, de Navas lábbal védett, majd Piqué fejesénél mutatott be újabb bravúrt.

Hullámzott a meccs, összességében talán csak egy árnyalattal volt jobb a Real, de ettől még fél órával a lefújás előtt bőven nyílt volt minden. És éppen ettől szenzációs hangulat kerekedett. Valószínűleg Messi és Ronaldo is túl van már a fénykorán, ám magának a Clásicónak roppant jót tett az erőviszonyok kiegyenlítődése.

A félidő derekán mezőnyfölénybe került a Barca, de a Real veszélyesen kontrázott. Asensio például túl önzetlenül passzolt Ronaldóhoz, aki lesen érkezett, miközben ő maga is ziccerben volt. Rögtön az ellenakcióból Suárez lőhetett volna gólt az ötös jobb csücskéről, de Navas zárta a szöget.

Majd a Real éppen akkor kapott gólt, amikor talán a legjobban játszott a meccsen: Rakitic húzogatott, majd 22-ről kilőtte a kapu jobb oldalát. Ronaldo válaszolhatott volna, de Ter Stegen biztosan védett. A Barca behúzódott, a Real tanácstalanul adogatott, majd a 77. percben Ramos elkésett egy becsúszással (Messit vágta fel), Hernández bíró pedig egyből kiállította.

Piqué kísérleténél Navas megmentette a Realt a biztos vereségtől, majd Messi Kovacicnak is kiharcolt egy lapot. Utána az argentin zseni nem tudott túljárni Navas eszén, noha nyílt előtte terület, és kivételesen megnézhette, hová lő. A Real még emberhátrányban is jól kontrázott, így Zidane harmadik cseréje, James Rodríguez gólja nem is érkezett váratlanul: Marcelo beadását pergette mesterien a léc alá.

Két percre rá, amikor Messi felrúgta Kroost, a közönség csaknem vért kívánt, mert a szabadrúgást nem kísérte lap. Záporoztak a szidalmak, a Real pedig emberhátrányban is veszélyesebben játszott a Barcánál.

Emberhátrányban is mentek a győzelemért a hazaiak, ám a meccs legutolsó akciója gólt hozott: Sergio Roberto iramodott meg, majd Messihez került a labda, aki nem hibázott, másodszor is betalált.

A Barcelona győzött, és ezzel átvette a vezetést a tabellán. A Real Madridnak van még egy elmaradt meccse a Celta Vigo ellen, így ha azt behúzza, továbbra is a saját kezében lehet a sorsa.