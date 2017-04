Egy realos van, aki nagyobb Ronaldónál

Már helyi viszonyok közt kora reggel focihangulat vette körül a Real Madrid stadionját, a szurkolók az érkező Real-sztárokat lesték, miközben Barca-mezben is teljes nyugalomban lehetett sétálni a környéken.

Már délelőtt tíz órakor alakult a focihangulat a Bernabeu-stadion körül, noha a spanyoloknál ez alapvetően hajnalnak számít. Lassan gyülekeztek a szurkolók, a jegyüzérek és az újságírók a Real Madrid–Barcelona bajnoki rangadó előtt, a pénztárnál hosszú sor kígyózott, a megélhetési sociók (pártoló tagok) 300-500 euróért árultak jegyet, attól függően, hová.

A Real-mezes többség közt teljesen békésen sétálgattak páran Barcelona-mezben, de akadt olyan udvarias vendégdrukker, aki okos kompromisszumként spanyol válogatottas Xavi-mezben parádézott.

Tökéletes fociidő van, a napon már most túl meleg van, még pólóban is, a 20.45-ös kezdésre azonban még a hőmérséklet is optimális lesz. Ám a legfontosabb, hogy a presztízsen túl is komoly tétje van a meccsnek: ha a Real nyer, elhúz hat ponttal, miközben van még egy elmaradt meccse is; ha a Barca, jobb egymás elleni eredménnyel megelőzi a Realt, igaz, annak még mindig lesz egy elmaradt meccse.

Azonban a kezdőrúgásig van még idő. A stadion hátsó részénél a Real Madrid busza parkolt, a drukkerek pedig sorfalat álltak, hogy megleshessék az érkező sztárokat. Macelo és Morata a többieknél sokkal korábban érkezett, majd jöttek sorra az autók: Benzema, a sérülése ellenére a meccsre benevezett Bale, maga Cristiano Ronaldo, stb.

Kiderült, hogy Casemiro a közúton is úgy közlekedik, mint a pályán, simán áthajtott a kettős záróvonalon, igaz, elég néptelen volt az utca többi része ekkor még. Ronaldót időnként piszkálják a Real drukkerei, ám azért itt ő kapta a legnagyobb éljenzést, talán Sergio Ramos érhetett a közelébe.

Illetve volt egy valaki, akinek Ronaldónál is nagyobb a respektje Madridban: Zinedine Zidane, akinek percekig skandálták a nevét, miután befordult a stadionba. Persze a szurkolók mindenkitől izgalomba jöttek, még Nacho is nagy tapsot kapott, pedig még csak nem is ő vezette az autót, hanem a barátnője.