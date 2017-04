Visszajutott a Premier League-be a Newcastle

Egy év után visszajutott az angol labdarúgó-bajnokság élvonalába a Newcastle United.

A Premier League-től tavaly 18. helyezettként búcsúzó csapat hétfőn 4-1-re verte hazai pályán a 64. percben tíz emberre fogyatkozó Preston North Endet, ezzel biztossá vált, hogy a következő idényben ismét a legmagasabb osztályban szerepelhet.

Rafael Benítez együttese két fordulóval a Championship vége előtt a második helyen áll, négy ponttal lemaradva az éllovas Brighton & Hove Albiontól.

A második vonalból az első két helyezett egyenesen feljut a Premier League-be, míg a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik csapat rájátszást vív a harmadik élvonalbeli helyért.

A csapat tavaly úgy esett ki az élvonalból, hogy a Steve McClarent váltó Benítezzel az utolsó hat fordulóban veretlen maradt és három győzelemmel, valamint három döntetlennel 12 pontot szerzett. A szerződés értelmében a spanyol szakember távozhatott volna, ő azonban inkább maradt.

„Az a szeretet, amit éreztem a szurkolók részéről, nagy hatással volt rám. Egy egy hatalmas klub, és én szeretnék a részese lenni a jövőjének. A legfontosabb, hogy egy nyerő csapatot építsek" – nyilatkozta egy évvel ezelőtt.

Amit ígért, be is tartotta. Ugyan a csapat két vereséggel nyitott, és a 21. helyen is állt, de a 6. fordulóban már a második pozícióba tornászta magát, a 13. és a 40. forduló között szinte végig az élen állt, és csak egy kisebb hullámvölgy, egy három mérkőzésből álló nyeretlenségi széria miatt csúszott vissza a Brighton mögé a bajnokság hajrájára.

„Szeretnék gratulálni a csapatnak, a vezetőknek, a segítőimnek és az egész városnak ezért a sikerért" - mondta a hétfői, Preston elleni győzelmet követően.

„Nehéz feladatot teljesítettünk egy nagyon nehéz divízóban, egy pillanatra sem engedhettünk ki, folyamatosan mentünk előre. Van egy csomó dolog, amire nem tudunk hatást gyakorolni, de a lényeg, hogy most ott vagyunk, ahol szerettünk volna lenni" – tette hozzá.