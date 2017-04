Pogba is kidőlt a ManUnitedből

Paul Pogba, a Manchester United focistája sérülés miatt kihagyja a városi rivális City elleni csütörtöki bajnoki rangadót.

"Paul nem, Ander igen" - mondta a 23 Premier League-találkozó óta veretlen Vörös Ördögök vezetőedzője, José Mourinho arra utalva, hogy Ander Herrera készen áll a játékra. A francia középpályás kimaradásán túl arról is beszámolt, hogy Antonio Valencia vállalni tudja a pályára lépést. A portugál szakvezető így is kényszerhelyzetben van, hiszen a sérültlistát gyarapítja többek között Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata és Chris Smalling is.

"Önmagában semmit nem jelent, ha a City előtt végzünk, ha közben csak ötödikek vagy hatodikak leszünk az év végén" - hangsúlyozta Mourinho. A United hat fordulóval az idény vége előtt 63 ponttal ötödik a tabellán, ez Európa Liga-csoportkört érne számára az idény végén, míg városi riválisa egy ponttal többet gyűjtve már a Bajnokok Ligája-selejtezőt jelentő negyedik pozíciót foglalja el. A harmadik helyezett Liverpoolnak 66 pontja van, ám a Mersey-partiak két meccsel többet játszottak.

Újságírói kérdésre válaszolva Mourinho kitért arra is, hogy a City vezetőedzője az a Josep Guardiola, akivel még a Real Madrid trénereként vetélkedett, amikor a spanyol tréner a Barcelonát irányította.

"Ez nem Pepről vagy a Cityről szól, hanem arról, hogy küzdünk a céljainkért. A Bajnokok Ligájában akarunk játszani, ennek kiharcolására még két lehetőségünk van" - fejtette ki, arra utalva, hogy együttese az EL jelenlegi kiírásának megnyerésével is biztosíthatja helyét a legrangosabb európai kupasorozatban, ehhez először a Celta Vigo elleni elődöntős párharcot kell sikerrel vennie.