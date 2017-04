Az argentinok megnevezték a kapitányjelöltet

Az Argentin Labdarúgó Szövetség (AFA) Jorge Sampaolit "választotta", azaz őt szeretné megnyerni a válogatott élére.

"Tárgyalni fogunk a Sevillával Sampaoli elengedéséről, mert ő a szövetség választottja a kapitányi posztra" - nyilatkozott Claudio Tapia, az AFA elnöke.

Jorge Sampaoli leadhatja a piros mackófelsőt Forrás: DPPI/Cristobal Duenas

A nemzeti együttes éléről a várakozástól elmaradó eredmények miatt április 10-én menesztették Edgardo Bauzát. Megüresedett helyére a kezdetektől Sampaoli volt az első számú jelölt, de a héten a játékosként világbajnok és vb-ezüstérmes, a válogatottat 2008 és 2010 között már irányító Diego Maradona is jelentkezett a feladatra. A szövetségi elöljárók megvizsgálták Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője szerződtetésének lehetőségét is, illetve sajtóértesülések szerint Mauricio Pochettino, Tottenham Hotspur trénere is a lehetséges jelöltek között volt.

Jöjjön a legyőzőnk

A Sevillánál élő szerződéssel rendelkező, 57 éves Sampaolival 2015-ben Copa Americát nyert a chilei válogatott - a döntőben éppen az argentinokat felülmúlva tizenegyesekkel.

A dél-amerikai vb-selejtezős zónában négy fordulóval a zárás előtt Argentína az ötödik helyen áll, ami pótkvalifikációs lehetőséget ér, nem automatikus világbajnoki részvételt. Ahhoz az első négyben kellene végezni. A dél-amerikai csoport élén álló Brazília már biztos vb-résztvevő, mögötte viszont szoros az állás. Kolumbia két, Uruguay és Chile egy-egy ponttal előzi meg az argentinokat. Utóbbiak a folytatásban Uruguayban és Ecuadorban játszanak, a két idegenbeli fellépés között pedig Venezuelát és Perut fogadják.