Nem hagyja magát lerázni a Videoton

A második Videoton szombaton 3-2-es győzelmet aratott Felcsúton a bennmaradásért küzdő Debreceni VSC felett a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Videoton FC-Debreceni VSC 3-2 (1-1)

Felcsút, 1870 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Mészáros (9., öngól), Scepovic (59.), Hadzic (81.) illetve Könyves (34.), Handzic (83.)

sárga lap: Tőzsér (33.), Brkovic (70.)

Nagy lendülettel kezdte a találkozót a Videoton, Mészáros öngóljával a vezetést is megszerezte. Később is a hazaiak támadtak, Pátkai révén még egy üres kapus helyzetet is kihagytak. Nem sokkal később pedig büntetett a Debrecen: Könyves lőtt nagy gólt húsz méterről.

A második félidő elején nagy erőket mozgósítottak a székesfehérváriak a vezetés megszerzéséért, és Scepovic góljával ismét előnybe kerültek. A folytatásban lüktetőbbé vált a játék, mindkét együttes folyamatosan veszélyeztette a másik kapuját.

Amikor Hadzic találatával már úgy tűnt, eldől a meccs a hazaiak javára, Handzic szinte azonnal válaszolni tudott. A mérkőzés hajrájában a DVSC mindent megtett az egyenlítésért, de nem sikerült újabb gólt elérnie.

A Fradi a forduló győztese Botlott a Vasas, a Honvéd és az MTK az utolsó pillanatban csikarta ki a győzelmet.

A Videoton így négy fordulóval a zárás előtt pontszámban utolérte a listavezető Honvédot, míg a Debrecen a Diósgyőr és az MTK délutáni győzelmének okán visszacsúszott az utolsó előtti, már kiesést jelentő helyre.

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 3-1

Újpest FC-MTK Budapest 1-2

Diósgyőri VTK-Vasas 2-1

Budapest Honvéd-Gyirmót FC 1-0

Swietelsky Haladás-Paksi FC 2-0

Videoton FC-Debreceni VSC 3-2

A 30. forduló programja:

május 6., szombat:

Videoton FC-Swietelsky Haladás, Felcsút 18.00

Debreceni VSC-Újpest FC 18.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 18.00

Gyirmót FC-Diósgyőri VTK 18.00

Vasas-Paksi FC, Szusza Ferenc Stadion 18.00

MTK Budapest-Ferencváros 20.30