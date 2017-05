Bogdán Ádám tíz év után elhagyná Angliát

A Liverpool kötelékébe tartozó Bogdán Ádám kölcsönben szerepelt a Wiganben, ahol novemberben elszakadt a térdében a keresztszalag. A rehabilitáció idejére visszatért Jürgen Klopp csapatához, de játéklehetőségre nem számít.

A magyar válogatottban legutóbb 2016 márciusában szereplő kapus, Bogdán Ádám a Digi Sport Reggeli Start című műsorában mesélt arról, hogy nagyon komoly munkát végez Liverpoolban, a rehabilitáció rengeteg idejét veszi el, de látja az eredményt és a fejlődést. Elmondása szerint a júliusi felkészülésre már százszázalékos állapotba kerülhet, ha minden a terv szerint halad.

Egíelőre Liverpoolban készül Bogdán Ádám Forrás: Origo/Hegedűs Henrik

„Fura a helyzet, mert hivatalosan a Wigan kölcsönjátékosa vagyok, de a Liverpoolnál készülök és edzek december óta és ez az anyaegyesületem is. A wiganes szerződésem hamarosan lejár, de nem látom, hogy a helyzetem változna Liverpoolban. Több mint valószínű, hogy újabb kölcsönadás vár rám, de erről már beszéltünk is, hogy ez minden bizonnyal Európában, azaz a csatornán túl lesz majd. Nyilván sok múlik a térdemen, és meglátjuk, ki vállalja be, hogy ennyi kihagyás után leigazol majd."

Bogdán nem jelölt ki konkrét úticélt, de abban biztos, hogy tíz év után szeretné kipróbálni magát egy új kultúrában és egyben egy új futballkultúrában is. A húszszoros válogatott kapus bizakodva várja a jövőt és az ajánlatokat is.