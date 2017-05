A Real kiejtése lehet Simeone utolsó nagy dobása Madridban

Sorozatban a negyedik BL-szezonban jött össze a Real Madrid-Atlético Madrid párosítás. Egyszer a negyeddöntőben, kétszer a döntőben intézte el a Real a városi riválisát, melynek edzője, Diego Simeone talán az utolsó nagy dobására készül. Az argentin mester érkezése óta az Atlético Európa elitjébe tartozik, és a Franco-korszak után egy újabb sikeres időszakát éli a klub. A Real Madrid elleni BL-elődöntőben ismét léphet egyet előre Simeone Aléticója.

„Elmúltak azok az idők, amikor jobbak voltak nálunk" – mondta Simeone. Az argentin edző érkezése előtt lejátszott 20 madridi derbiből az Atlético 16-ot elveszített, és egyet sem nyert meg. Simeonéval valamivel kiegyenlítettebb a mérleg: 7 győzelem, 6 döntetlen és 8 vereség.

Simeone és Zidane csatája is lesz a BL-elődöntő Forrás: AFP/Gerard Julien

Az egyetlen szépséghiba, hogy a Bajnokok Ligájában az Atlético képtelen túllépni a Real Madridon: az elmúlt három évben kétszer is a városi rivális ellen vívott döntőben bukta el a sorozatot, a 2014/2015-ös szezonban pedig 1–0-s összesítéssel esett ki a negyeddöntőben.

Simeone utolsó nagy dobása?

„Az elmúlt három év csodálatos volt, de ma éjjel csalódott vagyok. Nem tudom melyik döntő fáj jobban, a mostani, vagy a két évvel ezelőtti. Át kell gondolnom a jövőmet" – nyilatkozta Simeone a 2016-os, tizenegyesekkel elbukott BL-döntő után. Szeptemberben aztán robbant a bomba: az argentin edző bejelentette, hogy két évvel megrövidíti az eredetileg 2020-ig szóló szerződését. Bár Simeone elhessegette azokat a híreket, miszerint a nyáron elhagyja az Atléticót, könnyen elképzelhető, hogy ez az utolsó madridi szezonja.

Tökös játékosok kellenek

Simeone úgy is képes versenyezni a legjobbakkal, hogy már többször ki kellett árusítani a sztárjait. Diego Costát 2010-ben egymillió euróért szerezték meg, négy évvel később 38 millió eurót fizetett érte a Chelsea.

Diego Costán (balra) rengeteget nyert a klub Forrás: AFP/Dani Pozo

2011-ben már komoly pénzért, 40 millió euróért vették meg Falcaót, két évvel később a Monacónak passzolták el 60-ért. Az elmúlt két évben Mario Mandzukic, Jackson Martínez és Arda Turan is elhagyta a csapatot, értük összesen 95 millió eurót kapott az Atlético.

2016 nyarára ez az elvándorlási folyamat befejeződött. Az Atlético megtartotta a legjobbjait, és nagyjából 75 millió eurót költött a keret megerősítésére: Nico Gaitán (25 millió), Sime Vrsaljko (17 millió) és Kevin Gameiro (32 millió) esetében is mélyen a zsebükbe nyúltak a vezetők.

Idézet Diego Simeone könyvéből Kép forrása: AFP, Szerkesztés: Bende Imre

Az elköltött tízmilliók ellenére Simeone sohasem a csillogást kereste a játékosokban. „Természetesen fontos, hogy egy játékos mennyire tehetséges vagy képzett technikailag. De számomra az a legfontosabb, hogy a kellő pillanatban helyén legyen a töke. Ha valakiben nincs meg a tökösség, akkor sosem lesz belőle nagy játékos. A siker a szív, a tehetség, az akarat és a küzdőszellem diadala. A csapatért mindent fel kell áldozni" – mondta.

A 21. századi klub Antoine Griezmann most a csapat legnagyobb sztárja Forrás: AFP/Pierre-Philippe Marcou A mindenkori hatalommal való azonosítás jobbára a Real Madridra jellemző, pedig az Atlético az eddigi tíz bajnoki címéből hetet Francisco Franco tábornok hivatali ideje alatt (1939–1975) gyűjtött be.



Az Atléticót madridi baszk diákok alapítottak Athletic Club de Madrid néven 1903-ban, az alapítás színtere és az első pályájuk helye Madrid munkásnegyedében, Vallecasban volt. 1939-ben az Atlético egybeolvadt a spanyol légierő csapatával, a zaragozai Aviación Nacionallal, és Athletic Aviación de Madrid néven folytatta tovább. Franco 1941-es rendelete azonban megtiltotta a kluboknak az idegen eredetű nevek használatát, így lett az Athleticből Atlético. A ma ismert Club Atlético de Madrid nevet 1947-től használják. A militarista felhangoktól való megszabadulás persze aligha volt képes feledtetni a központosító és spanyolosító rezsimnek való aláfekvést, ami a klubot a hatalom csapatává tette a Franco-éra első felében.

A történelemben tehát ott vannak a baszk gyökerek, a Franco-rezsimmel való kacérkodás és a madridi munkásidentitás. Az Atético úgy egyszerre mind, hogy közben valójában egyik sem, és talán emiatt tekinthető a leginkább 21. századi klubnak. Olyan klubnak, amit nem annyira a hagyomány definiál, mint inkább a mindent átható jelen, ami hol sikeres, hol kevésbé az. (forrás: La Liga Loca)

A védelem a legerősebb csapatrész

Már évek óta az Atlético Európa (egyik) legjobban védekező csapata, ez a képessége teszi lehetővé, hogy felvegye a versenyt a Barcelonával és a Real Madriddal. Simeone csapata az idén 35 bajnokin mindössze 25 gólt kapott, a BL-ben is csak ötöt. Az Atlético a spanyol futball gyökereit testesíti meg: a „la furia" nevű agresszív, a fizikumra építő futballstílust, mely céltudatosan törekedett a támadások gyors befejezésére. A magas intenzitású agresszív védekezés az elmúlt években a csapat védjegyévé vált. A letámadás és a visszatámadás is tökéletesen meg van szervezve, a játékosok kiválóan zárják le a passzsávokat, így – ha Simeone úgy akarja – teljesen ellehetetlenítik már az ellenfelek labdakihozatalát is.

A labda csak zavarja az Atléticót

Az utóbbi években az a furcsa paradoxon állt elő, hogy minél jobb volt az ellenfél, annál könnyebb volt az Atlético dolga.

Idézet Diego Simeone könyvéből Kép forrása: AFP, Szerkesztés: Bende Imre

Tavaly a BL-negyeddöntőben és az elődöntőben azt a két csapatot ejtették ki, amelyek magasan a legtöbbet birtokolták a labdát (Barca, Bayern), míg a nyolcaddöntőben, amikor a PSV ellen náluk volt többet a labda (az odavágón 57%-ban, a visszavágón 58%-ban) csak szenvedtek, és két 0–0 után, tizenegyesekkel jutottak tovább. Az elmúlt három évben kétszer is ott voltak a BL-döntőben, pedig a 32 csapatos mezőnyben még a top20-ba se fértek be, ami a labdabirtoklást illeti.

Az idei szezonra ez megváltozott, az Atlético kezdeményezőbben futballozik, és talán pont emiatt nem is megy úgy a csapatnak: a spanyol bajnokság első hét helyezettje elleni mérleg 2 győzelem, 3 döntetlen és 6 vereség. A gólkülönbsége ezeken a meccseken 8–17.

Miben bízhat Simeone?

Elsősorban abban, hogy még nem esett ki úgy a BL egyenes kieséses szakaszában, hogy idegenben kezdte a párharcot.

Idézet Diego Simeone könyvéből Kép forrása: AFP, Szerkesztés: Bende Imre

Az Atlético december 3-án kapott ki legutóbb idegenben, az azóta lejátszott 15 meccsen veretlen maradt (8 győzelem, 7 döntetlen). A csapat ráadásul 99 lőtt gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve, ennél többet csak a 2013/2014-es idényben szerzett (116), amikor megnyerte a spanyol bajnokságot és bejutott a BL-döntőbe.

Ki állítja meg Marcelót?

Nagy kérdés, hogy kinek kell majd levédekeznie a Real legjobb formában lévő játékosát.

Marcelo semlegesítése kulcskérdés lehet Forrás: AFP/Javier Soriano

A jobbhátvéd poszton bevethető Juanfran és Vrsaljko is sérüléssel bajlódik, ráadásul a kényszermegoldásként beugró Giménez is megsérült a hétvégén. Egy sorral feljebb is van gondja Simeonénak: Carrasco vállsérülést szenvedett a Villarreal elleni bajnokin, ha nem tudja vállalni a játékot, az argentin Nico Gaitán helyettesítheti.

A Real Madrid-Atlético Madrid elődöntő első meccsét kedden 20.45-kor játsszák, az Origo is élőben közvetíti.