Agyondicsérte U17-es válogatottunkat a franciák edzője

A magyar U17-es válogatott szövetségi edzője, Szélesi Zoltán a franciák elleni győztes Eb-nyitány után az MLSZ.hu-nak elmondta: a csapat rászolgált a sikerre, de azért voltak hibák is a játékában.

A magyar csapat 0-1-ről fordítva verte 3-2-re a végső győzelemre is esélyes ellenfelet, Szélesi szerint fontos, hogy ugyanilyen mentalistással lépjünk pályára a hátralévő két csoportmérkőzésen.

Így ünnepeltek U17-eseink Forrás: MLSZ

"Ha ez eredményt nézzük, akkor elmondható, hogy ennél jobban nem is kezdhettünk volna a tornát - kezdte a szövetségi edző, aki nem számíthatott a bokasérülést szenvedett csapatkapitányra, Szoboszlai Dominikre. - Európa egyik topcsapatával játszottunk, és elsősorban az erős csapategységnek köszönhetjük a sikert, működött a taktikánk, szép támadásokat vezettünk, gólokat lőttünk. Játékban azért voltak hibáink, ezt jelzi, hogy a franciáknak sok helyzetük volt, Ásványi Balázs nagy védései is kellettek a sikerhez. Ugyanakkor ez természetes, hiszen Európa egyik topcsapatával játszottunk. Fejlődik a válogatottunk, rászolgáltunk a sikerre, de nem szabad elszállni a győzelem után, hiszen még semmi sem dőlt el, két fontos meccs vár ránk a csoportban."

A francia válogatott szakvezetője, Lionel Rouxel a találkozó után elismerte, hogy csapatként a magyar válogatott teljesített jobban. "Csapatként felülmúlt bennünket a magyar válogatott, nálunk inkább egyéniségeket láttam, kevésbé éreztem egységes csapatnak a társaságot. Megvoltak a helyzeteink, de hiányzott a koncentráció a játékunkból, ezért nem lőttünk be a helyzeteinket. El kell ismerni, hogy a magyar kapus nagyszerűen védett, de a csatárok is kellettek ahhoz, hogy kimaradjanak a ziccereink. A magyar csapat emellett támadásban is jól teljesített, gratulálok a győzelméhez" – mondta Lionel Rouxel.

A magyar válogatott szombaton Zágrábban Skóciával játszik, amely az első fordulóban 2-0-ra verte Feröer-szigeteket.