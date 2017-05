Bravúr: a favorit legyőzésével kezdte válogatottunk az U17-es Eb-t

Hatalmas meglepetésre a legjobbját nélkülöző magyar U17-es labdarúgó-válogatott 0-1-ről fordítva 3-2-re legyőzte a torna egyik legnagyobb favoritját, a selejtezőket vereség nélkül kezdő Franciaországot a horvátországi Európa-bajnokság nyitófordulójában.

U17-es Európa-bajnokság, B csoport, 1. forduló:

Magyarország–Franciaország 3-2 (1-1) – élő közvetítés

gól: Csoboth (37., 41.), Bencze (52.), ill. Gouiri (36., 84. – a másodikat 11-esből)

A magyar U17-es válogatott tizenegy év után kvalifikálta magát ismét a korosztályos Európa-bajnokságra. Szélesi Zoltán csapata az első csoportmérkőzésén a franciák ellen lépett pályára, méghozzá rossz előjellel, hiszen néhány órával a meccs előtt kiderült, hogy a csapatkapitány, a magyarok legjobbja, Szoboszlai Dominik bokasérülés miatt nem tudja vállalni a játékot.

Az ellenfélről

Franciaország ezt megelőzően tíz U17-es Európa-bajnokságon vett részt, és 2004-ben, valamint 2015-ben meg is nyerte a tornát. Horvátországba csoportgyőztesként kvalifikálta magát az elitkörből Ausztria, Svédország és Ukrajna előtt, a selejtezőkön pedig Montenegró, Szlovénia és Észtország csapatán jutottak túl. Az Eb-re vezető úton egyszer sem szenvedett vereséget a francia csapat, melynek 16-4-es gólkülönbsége volt a teljes kvalifikáció során.

Ennek ellenére a magyar válogatott nagyon elszántan kezdett, öt percen belül kétszer is helyzetbe került, de nem tudott a kapuba találni. A franciák ezután folyamatosan vették át az irányítást, egyre nagyobb nyomás alá helyezték a magyar kaput, és ez a 36. percben góllá is érett: Gouiri legyűrte Majnovicsot, aki lehetett volna kicsit határozottabb is, de így a francia játékosnak nem okozott gondot a kapuba találni. (0-1)

Majnovics azonban egy percen belül javított, és remek passzal ugratta ki Csoboth Kevint. A Benfica légiósa kilépett védői között, és a kifutó kapus fölött-mellett a kapuba pöccintette a labdát. (1-1) Fontos gól volt, hiszen így a 40 perces első félidő végén döntetlennel vonulhatott a két csapat az öltözőbe.

Már csak azért is fontos volt Csoboth első gólja, mert a második játékrészt is fantasztikusan kezdte a magyar csapat, rögtön az első percben egy francia védelmi hibát könyörtelenül használt ki Csoboth, megfordítva ezzel a meccset. (2-1)

A megzavarodott franciák nem sokkal később teljesen behátráltak a középen megiramodó Bencze Márk előtt, aki felismerte a kínálkozó alkalmat, élt is vele, és ballal kilőtte a jobb alsó sarkot. (3-1)

A végén a franciák büntetőből még szépítettek, de a magyar csapat így is fantasztikus bravúrral, 3-2-es győzelemmel kezdte a korosztályos Eb-t.

A magyar válogatott a következő meccsét azzal a Skóciával játssza, amely a csoport másik találkozóján 2-0-ra verte a Feröer szigeteket. Szombaton 16 órakor, Zágrábban lép pályára Szélesi Zoltán együttese a skótok ellen.