Mr. Hihetetlen: a jelzők rég elfogytak, a rekordok csak dőlnek

Kedd este a Bajnokok Ligája elődöntőjének madridi párharcában megtörtént, amire csak kevesen számíthattak: már az első mérkőzés után szinte biztossá vált az egyik döntős kiléte, miután a Real Madrid Cristiano Ronaldo mesterhármasával 3-0-ra legyőzte az önmagához képest gyengén futballozó Atlético Madridot. Izgalmakból és fordulatokból ezúttal nem kaptunk sokat, de beszédtémát így is bőven szolgáltattak a résztvevők. Nézzük, miről érdemes beszélni az elődöntő első felvonása után!

Cristiano Ronaldo megállíthatatlan

Akárcsak két, illetve három hete a Bayern München elleni negyeddöntős mérkőzéseken, ismét Cristiano Ronaldo góljairól és rekordjairól szólt minden.

Ronaldo megállíthatatlanul menetel Cardiff felé Forrás: as.com

• Mesterhármasával már 400 gólnál tart a Real Madridban.

• Karrierje 42. mesterhármasát szerezte, ebben a szezonban már a másodikat csak az Atlético Madrid ellen.

• Megszerezte a 101., a 102. és a 103. gólját a BL-ben. Az Atlético Madridnak összesen van 100 gólja a sorozatban.

• Legutóbbi három BL-mérkőzésén 12 lövési kísérletből 8 gólt szerzett (Bayern: 5, Atlético: 3).

• Ronaldo az első futballista, aki 20 gólt tudott szerezni a madridi derbik történetében.

• Ronaldo az első futballista, aki egymást követő két mérkőzésen mesterhármast ér el a BL kieséses szakaszában.

• Már 13 gólnál tart csak a BL elődöntőjében, ezzel túlszárnyalta az eddigi rekordert, Alfredo Di Stéfanót (11).

• BL-rekordjai: legtöbb gól (103), legtöbb gól hazai pályán (54), legtöbb gól idegenben (47), legtöbb gól a kieséses szakaszban (52), legtöbb gólpassz (31).

A jelenleg televíziós szakértőként dolgozó korábbi futballisták sem fogták vissza magukat, amikor Ronaldo teljesítményét értékelték. Rio Ferdinand azt emelte ki, hogy a negyeddöntő után az elődöntőben is triplázott. Michael Owen szerint végleg elfogytak rá a jelzők, de volt, aki talált rá. Alan Shearer a megdöbbentő, Gary Lineker a képtelen szóval jellemezte, Ian Wright egyszerűen Mr. Hihetetlennek nevezte.

Bleacher Report Football Cristiano Ronaldo haunts Atlético de Madrid once again .

A portugál boldogan nyilatkozott a lefújás után, de nem önmagát, inkább csapatát dicsérte. „Kiváló meccsen vagyunk túl, köszönetet kell mondanom a csapatnak, félelmetesen játszottunk az első sípszótól az utolsóig. Ez a legfontosabb, persze örülök a mesterhármasnak és a 400. gólomnak a Real Madridban."

A Real Madrid vezetőedzője, Zinedine Zidane egyedülálló játékosnak nevezte Ronaldót, de itt nem állt meg. A 10-es poszton remeklő Iscót, illetve a csereként pályára lépő Lucas Vázquezt és Marco Asensiót szintén kiemelte, a csapat védekezését briliánsnak nevezte.

„Minden játékosom fantasztikus volt, szerencsés edző vagyok, hogy ilyen csapatom van. Az első fél órában különösen jól futballoztunk, ilyen teljesítménnyel bárkit térdre kényszeríthetünk. Viszont nem nyertünk még semmit, vár ránk egy visszavágó, tovább kell haladnunk ezen az úton" – értékelt a francia vezetőedző, aki fejben már második BL-döntőjére és a sorozat történetében sosem látott címvédésre készülhet.

Simeone megrekedt

A Real Madrid sorozatban negyedszer jelentheti a végállomást az Atlético Madridnak a Bajnokok Ligájában, Diego Simeone ráadásul két BL-döntőt is elveszített 2014 óta a városi rivális ellen. A tavalyi, tizenegyesekkel elbukott milánói finálé már akkora pofon volt az argentin edzőnek, hogy azóta sem heverte ki teljesen.

A Real ellen a BL-ben? Nem, nem és nem. Forrás: AFP/Gerard Julien

Az Atlético Madrid a 2016-2017-es szezonban még mindig Európa elitjéhez tartozik, de a csapat teljesítménye és Simeone sem tudott visszajutni arra az elképesztően magas szintre, amit az előző két szezonban képviseltek.

A kedd esti elődöntőben kifejezetten látványos volt az agresszivitás hiánya, de nem először tűnt fel ebben az idényben, hogy nem harap, nem ütközik, nem küzd és nem harcol úgy az idei Atlético, mint 2016-ban vagy 2014-ben. Az edző és a csapat kapcsolata fáradni látszik, de ez ennyi év után törvényszerű a futballban, Simeonénak keresnie kell egy másik sebzett vadat, amelynek új erőt adhat és a saját képére formálhat.

(Internazionale?)

Itt a piros, hol a piros?

A Real Madrid a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét, hiszen többet lőtt kapura (17-4), majdnem kétszer annyit passzolt (602-342), többet birtokolta a labdát (62%-38%), több párharcot nyert meg és több labdát szerzett, így győzelme - ilyen arányban is - tökéletesen megérdemelt volt. De akárcsak a Bayern München elleni negyeddöntőben, ezúttal is akadtak vitatott helyzetek és bírói ítéletek.

Sokan a mérkőzés első góljának érvényességét kérdőjelezték meg.

CR a beadás pillanatában lesen állt, de a játék nem állt meg Forrás: as.com

Bár Sergio Ramos beadásának pillanatában Cristiano Ronaldo valóban lesen állt, de mivel nem avatkozott játékba (nem ért labdába, nem akadályozta a védőket és nem szerzett előnyt a pozíciójából), ezért a partjelző helyesen cselekedett, amikor nem intette be a lest. A beadás után az Atlético védelme tisztázott, ezzel egy új akció kezdődött, ahol pedig már szó sem volt lesről, Ronaldo ekkor fejelte be a vezető gólt.

Két kiállítást viszont akár számon kérhetnének az atléticósok Martin Atkinson játékvezetőn. Sergio Ramos az első félidőben szándékosan, könyökkel ütötte tarkón Lucast, durvaságából akár súlyos sérülés is következhetett volna. Szerencséjére egyik bíró sem vette észre, bár utólag még eltilthatják a visszavágóról.

A második félidőben a már figyelmeztetett Isco csúszott rá sárga lapot érően Kokéra, de a kiállítás ebben az esetben is elmaradt. Zidane nem is várt tovább, gyorsan lekapta a pályáról egyik legjobbját.

Félelmetes a Real kispadja

Miközben Diego Simeone cseréi közül Torres, Gaitán és Correa sem tudott újult erőt vinni az Atlético játékába, Zinedine Zidane cseréi látványosat löktek a csapaton, nem először. A Bayern elleni negyeddöntő első mérkőzésén gólpasszt, a visszavágón gólt jegyző Marco Asensio ezúttal is duzzadt az energiától és folyamatos veszélyt jelentett a bal oldalon. A Benezemát váltó Lucas Vázquez gyönyörű akció végén készítette elő Cristiano Ronaldo harmadik gólját, ami vélhetően el is döntötte a párharcot.

A 150 millió eurós kispad könnyen címvédést érhet a Real Madridnak Forrás: NurPhoto/Jose Manuel Alvarez Rey/NurPhoto/Jose Manuel Alvarez Rey

És eközben olyan játékosok még esélyt sem kaptak a bizonyításra, akik Európa legjobb csapataiban könnyedén kezdők lennének: James Rodríguez, Álvaro Morata és Mateo Kovacic egyetlen percet sem játszott az elődöntő első meccsén, de a visszavágón akár ők is jelenthetik a különbséget, ahogy tették azt a Deportivo La Coruna ellen 6-2-re megnyert gálameccsen.

Oblakot nagyon nehéz lesz megtartani

A 24 éves szlovén szép lassan a világ három legjobb kapusa közé védte magát az elmúlt években, az Atlético Madrid egyik legmebízhatóbb pontja, nem véletlenül sorakoznak a kérők és repkednek 50-60 millió eurós összegek a neve mellett az átigazolási hírekben. A Bernabéuban kapott három gól ellenére csapata egyik legjobbja volt, négy fontos védést mutatott be, ebből az egyik – Varane fejese után – világklasszis mozdulat volt.