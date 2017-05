A Juve Monacóban is megforgatta a kést a barcelonai szívekben

A Real Madridhoz hasonlóan a Juventus is nagy lépést tett a Bajnokok Ligája fináléja felé az elődöntő első mérkőzésén, miután idegenben 2-0-ra nyert az AS Monaco otthonában. Az olasz csapat sima győzelme a mentális gátat áttörő Gonzalo Higuaínról, az élete egyik legjobb BL-meccsét játszó Dani Alvesről és a 100. juvés BL-meccsén is lenyűgöző Gianluigi Buffonról szólt.