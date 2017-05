A horvátországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságot a torna egyik favoritjának számító Franciaország ellen győzelemmel kezdő magyar válogatott edzője egy nagyon jó mentalitású csapattal dolgozhat. A két gólt szerző támadónk, Csoboth Kevin egyáltalán nem izgult, a bravúrokat bemutató kapusunk számára azonban 35 perc még soha nem volt ilyen hosszú.

„A mérkőzés előtt nem voltam izgatott, jó megérzéseim voltak – mondta Szélesi Zoltán a csapatot felkészítő szövetségi edző a Magyar Rádió szerda délutáni Sportvilág című műsorában. – A srácoktól azt kértem, hogy élvezzék a játékot, a felelősséget pedig majd átvállalom én."

Szélesi szerint már az is nagy dolog volt, hogy kijutottunk, a remek kezdés pedig különösen örömteli. „Sokat tettünk érte, de még két mérkőzés hátravan" - figyelmeztetett.

Nem első alkalommal mutatta meg a tartását a csapat, már többször is bizonyították, hogy nem roppannak össze, ha hátrányba kerülnek, az Oroszország elleni selejtezőt hasonló módon fordították meg az utolsó percekben lőtt gólokkal.

A csapat ereje a mentális erejében van, a csapatszellemben

– mondta Szélesi, aki a stábbal együtt „nagyon jó kollektívának" nevezte a csapatot.

A jó mentalitású csapatban persze vannak „szélsőséges karakterek is, akik hajlamosak szárnyaikat bontva a föld fölött repkedni. Olyankor elfelejtenek focizni, elfelejtik a legegyszerűbb dolgokat – ilyenkor kell az asztalra csapni, és visszahozni őket a földre."

Márcsak azért is, mert ahogy azt Széles újra kiemelte, nem egy mérkőzésért utazott a csapat Horvátországba, „ez egy sorozat, ahol van még két további meccsünk, amiket szeretnénk jól abszolválni ahhoz, hogy továbbjussunk a csoportból".

A franciák elleni meccs hőse, Csoboth Kevin is jól érezte magát a pályán. „Fantasztikus érzés, hogy az első meccsen le tudtuk győzni a csoport szerintem legjobb csapatát, és persze annak is örülök, hogy két gólt tudtam szerezni" – mondta az MLSZ TV-nek nyilatkozva a Benfica duplázó légiósa. – Miután megrúgtuk a harmadik gólunkat, már egyáltalán nem izgultam. Igaz, hogy a franciák uralták szinte az egész mérkőzést, de pontosan erre számítottunk, éppen ezért a kontrákra helyeztük a hangsúlyt a játékunkban."

A több nagy bravúrt is bemutató, végig magabiztosan védő Ásványi Balázs elmondta, a játékosok a torna előtt többször is leültek a szakvezetés nélkül is, hogy átbeszéljék, mi vár rájuk a franciák ellen. „Arra jutottunk, hogy nincs rajtunk semmiféle nyomás, és meg kell mutatnunk az országnak, hogy képesek vagyunk legyőzni Franciaországot" – mondta a kapus, aki a meccsen kissé másként érzékelte az idő múlását, mint általában. Az a harmincöt perc, amíg vezettünk, életem leghosszabb harmincöt perce volt. Minden pillanatban oda kellett figyelni, mindenkinek oda kellett tennie a maximumot, hogy győzelem legyen a vége."

A Puskás Akadémia tehetséges kapusa nem titkolta, hogy számára egy álom vált valósággá a szerdai nagygoricai találkozón. „Az volt az álmom, hogy egyszer magyar címeres mezben egy világversenyen kezdő kapusként tudjak szerepelni. Szerencsére a mai nappal ez az álmom valóra vált, és még nagyobb szerencsére egy európai topválogatottat is le tudtunk győzni."

A magyar csapatra a csoportkörben még két mérkőzés vár: szombaton 16 órától az első mérkőzését Feröer-szigetek ellen 2-0-ra megnyerő Skócia, majd kedden (május 9-én) ugyancsak 16 órától az északiak várnak a mieinkre. A meccseket percről percre, élőben követhetik majd az Origón!