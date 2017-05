A magyar U17-es válogatott a bravúros rajt után szombaton folytatja szereplését az Európa-bajnokságon. Mielőtt azt hinnék, hogy a skótokkal könnyebb dolgunk lesz, mindenkit megnyugtatunk - nem lesz.

Szélesi Zoltán csapat kiváló taktikával, illetve azt remekül megvalósítva győzte le a horvátországi torna első fordulójában az Eb egyik legnagyobb esélyesének tartott Franciaországot.

A mieinkre a második fordulóban az első mérkőzésen Feröer-szigeteket 2-0-ra megverő Skócia vár. És gyorsan lehűtjük a kedélyeket: ez egy nagyon jó skót csapat, amelyik nem csak a rúgd és fuss stílust tudja játszani, a tizenhatosra küldött beadásokkal, és a "majdcsak bepattan valakiről egy kavarodás végén" taktikával.

A skótok mindkét selejtezőkört rendkívül magabiztosn nyerték meg, és egyik esetben sem lehet őket azzal vádolni, hogy könnyű csoportokkal kedveskedett volna nekik a sorsolás. A selejtező első fordulójában Málta és Wales mellett mindjárt a címvédő Portugália várt rájuk, ráadásul házigazdaként. A skótok azonban Málta (6-0) és Wales (1-0) legyőzése után a portugálokat is megrakták (1-0) - egyszersmind 9 ponttal és 8-0-s gólkülönbséggel nyerve a csoportot.

Az elitkörben már ők voltak otthon, és a montenegrói (6-1), szerb (1-0), svájci (1-0) hármas sem okozott nekik gondot. Szinte kottából lemásolták az előző kör forgatókönyvét, azzal a különbséggel, hogy a montenegróiak kihúzhatják magukat - a selejtezőkben egyedüliként tudtak gólt rúgni Scot Gemmill csapatának.

Az Eb-keretben három légiós (két Norwich- és egy Wolverhampton-játékos) kivételével mindenki skót csapatnál van állományban. A szövetség honlapjának Eb előtti kedvcsinálójában három játékost emelnek ki külön. A Rangers nagyra nőtt csatárát Zak Ruddent, aki "erős és teli van trükkökkel",az elitkör három meccsén négy góljával legeredményesebb Glenn Middletont, akivel a szezon elején kötött két és fél évre szóló szerződést a Norwich City, valamint Jonny Mitchellt, a Falkirk védőjét, aki nem csak a pályán emelkedik ki a társak közül - kiváló tanuló, aki az Eb ideje alatt fogja letenni emelt szintű matek és angol érettségijét.

"Veretlenül jutottunk ki, egyetlen gólt kaptunk a selejtezők során, szóval magabiztosak vagyunk - nyilatkozta az elutazás előtt Scot Gemmill szövetségi edző. - Az elitkör még nem volt régen, úgyhogy egységes a csapat, ami mellettünk szólhat. Hatodik helyen állunk az európai rangsorban, szóval elvárás velünk szemben a jó szereplés."

Úgy, vagy még jobban

A magyarok is tudják, hogy nem számíthatnak könnyű mérkőzésre. Az apai ágon norvég származású középpályás, Torvund Alexander az MLSZ TV-nek nyilatkozva elmondta: "A franciák, mondhatjuk, hogy nem voltak alacsonyak, fizikálisan erősebbek voltak, mint mi. Azt hiszem, azon a meccsen inkább az ész döntött. Ugyanígy kell hozzáállni a következő meccsnek is. A skótok is agresszív focit játszanak, és nem egy rossz csapat. Úgy kell játszanunk, mint a franciák ellen, vagy akár még jobban is.

A Magyarország - Skócia mérkőzést szombaton (május 6.) 16.00 órakor rendezik a Zágráb egyik külvárosának számító Luckóban. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.